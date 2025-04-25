https://ria.ru/20250425/ukraina-2013333471.html

Безпалько предрек Украине "новую вьетнамизацию"

Безпалько предрек Украине "новую вьетнамизацию" - РИА Новости, 25.04.2025

Безпалько предрек Украине "новую вьетнамизацию"

Вашингтон может оставить Украину на попечение Европейского союза, тогда условия для Киева ухудшатся, а потенциальные территориальные уступки станут ещё более... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:11:00+03:00

2025-04-25T10:11:00+03:00

2025-04-25T10:11:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Вашингтон может оставить Украину на попечение Европейского союза, тогда условия для Киева ухудшатся, а потенциальные территориальные уступки станут ещё более масштабными, высказал РИА Новости мнение член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ, политолог Богдан Безпалько. Ранее телеканал CNN со ссылкой на дипломатические источники сообщал, что союзники США выражают тревогу из-за плана президента США Дональда Трампа, включающего территориальные уступки со стороны Киева. "Учитывая тот факт, что конфликт продолжается и что американская администрация может пойти в том числе на шаги, которые условно можно назвать "новой вьетнамизацией", ну, как один из вариантов развития событий: бросить Украину, оставив ее на Европейский союз, на его попечение. В этом случае, условия могут измениться, могут стать неизбежными территориальные потери, может быть, даже более масштабные", - сказал Безпалько агентству. По его словам, Запад ещё надеется, что Украина сможет сохранить за собой контролируемые ей территории регионов, которые вошли в состав РФ в результате референдумов. "Пока сомнительно, что наши западные контрагенты или партнеры сейчас будут настаивать на подобного рода шагах по отношению к Украине. Пока еще, видимо, условия для этого не сложились. То есть должны произойти еще какие-то изменения катастрофичные для Украины, когда действительно уже станет очевидным, что без территориальных уступок Украине не обойтись. А пока что они надеются на то, что этого варианта можно избежать", - подчеркнул эксперт. В четверг Трамп заявил, что со стороны России не иметь претензий на "всю Украину" - это уже уступка для урегулирования конфликта. На вопрос о том, должна ли Украина пойти на территориальные уступки, Трамп заявил, что "это зависит от территорий". Газета Washington Post в среду сообщила, что США в гневе из-за нежелания Украины принимать предложения об уступке территорий и того, что киевский режим предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное. Во вторник газета писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины. Трамп в среду раскритиковал заявления Владимира Зеленского об отказе признавать Крым российским, отметив, что это вредит мирным переговорам с Россией. Ранее агентство Франс Пресс со ссылкой на источник сообщало, что украинская делегация проведет встречу в Лондоне со спецпосланником президента США Китом Келлогом. Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Украину в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с РФ демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. Как подчеркнул президент РФ Владимир Путин, вопрос Крыма закрыт окончательно.

https://ria.ru/20250331/tramp-2008233979.html

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

https://ria.ru/20250424/zelenskij-2013255558.html

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в мире, украина, россия, сша, дональд трамп, богдан безпалько, владимир путин, оон