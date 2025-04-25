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Кличко допустил отказ Украины от территорий в рамках соглашения с Россией

Кличко допустил отказ Украины от территорий в рамках соглашения с Россией - РИА Новости, 25.04.2025

Кличко допустил отказ Украины от территорий в рамках соглашения с Россией

Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявил мэр... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T09:37:00+03:00

2025-04-25T09:37:00+03:00

2025-04-25T10:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украине, вероятно, придется отказаться от территорий в рамках мирного соглашения с Россией из-за давления со стороны президента США Дональда Трампа, заявил мэр Киева Виталий Кличко в интервью британским СМИ."Один из сценариев — это <…> отказ от территории. Это несправедливо. Но для мира, временного мира, возможно, это может быть решением, временным", — сказал он. По словам Кличко, Владимир Зеленский может быть вынужден принять "болезненное решение". На вопрос о том, обсуждал ли Зеленский с ним какие-либо детали возможного урегулирования, Кличко ответил отрицательно, добавив, что глава киевского режима не считает нужным подключать его к таким обсуждениям. "Это не моя функция, это функция Зеленского", — сказал мэр Киева.Кроме того, он прокомментировал перепалку Зеленского с Трампом в Белом доме, отметив, что ключевые вопросы между ведущими политиками лучше обсуждать "без видеокамер". Накануне в Лондоне должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Как утверждали СМИ, представители Белого дома собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, а союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Великобритании, Франции и Германии, она прошла на более низком уровне. По информации газеты Washington Post, к срыву переговоров привел гнев Вашингтона из-за того, что Киев не желает принимать предложения об уступке территорий и предпочитает сначала обсудить полное прекращение огня, а потом все остальное.Сам же Трамп обрушился на Зеленского с критикой, заявив, что его отказ признавать Крым российским вредит мирным переговорам. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

https://ria.ru/20250425/oshibka-2013316550.html

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в мире, украина, россия, сша, владимир зеленский, виталий кличко, дональд трамп