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Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T04:03:00+03:00
2025-04-25T04:03:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph. "Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", - пишет издание. Отмечается, что Стармер также настаивал на том, что для Европы, несмотря на разногласия с США, будет невозможно отказаться от связей с Америкой в сфере безопасности и Украины. "Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом", - заявил премьер.
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в мире, украина, европа, америка, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Америка, Кир Стармер
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине
Telegraph: Стармер надеется на прекращение огня на Украине к лету