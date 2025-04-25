https://ria.ru/20250425/ukraina-2013310139.html

Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине

Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине - РИА Новости, 25.04.2025

Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T04:03:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph. "Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", - пишет издание. Отмечается, что Стармер также настаивал на том, что для Европы, несмотря на разногласия с США, будет невозможно отказаться от связей с Америкой в ​​сфере безопасности и Украины. "Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом", - заявил премьер.

https://ria.ru/20250415/starmer-2011407284.html

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