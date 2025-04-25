Рейтинг@Mail.ru
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:03 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013310139.html
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T04:03:00+03:00
2025-04-25T04:03:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
европа
америка
кир стармер
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_0:147:2401:1498_1920x0_80_0_0_8fcc022682c19ccdf10df9ff391454ee.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph. "Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", - пишет издание. Отмечается, что Стармер также настаивал на том, что для Европы, несмотря на разногласия с США, будет невозможно отказаться от связей с Америкой в ​​сфере безопасности и Украины. "Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом", - заявил премьер.
https://ria.ru/20250415/starmer-2011407284.html
украина
европа
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/03/2002832820_133:0:2268:1601_1920x0_80_0_0_3b6dbf860d4a71c3f610902d3623e3c4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, европа, америка, кир стармер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Европа, Америка, Кир Стармер
Кир Стармер ожидает скорого прекращения огня на Украине

Telegraph: Стармер надеется на прекращение огня на Украине к лету

© AP Photo / Kin CheungКир Стармер
Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер надеется, что прекращение огня на Украине будет достигнуто к лету, пишет издание Telegraph.
"Он также сказал, что надеется, что прекращение огня может быть объявлено к лету", - пишет издание.
Отмечается, что Стармер также настаивал на том, что для Европы, несмотря на разногласия с США, будет невозможно отказаться от связей с Америкой в ​​сфере безопасности и Украины.
"Многие люди призывают нас двигаться в направлении только Европы, а не Европы и Америки вместе. Я считаю, что это в принципе неправильно, как в отношении Украины, так и в целом", - заявил премьер.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
В Британии обратились к Стармеру с неожиданным призывом по России
15 апреля, 17:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЕвропаАмерикаКир Стармер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала