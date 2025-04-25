https://ria.ru/20250425/ukraina-2013309731.html

"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2025

"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

Украинские боевики не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T03:54:00+03:00

2025-04-25T03:54:00+03:00

2025-04-25T05:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

сша

украина

дональд трамп

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские боевики не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — сказал он.При этом, продолжил профессор, если нынешняя администрация прекратит оказывать поддержку киевскому режиму, то ВСУ будут уничтожены еще быстрее."Как только материальная поддержка Байдена, которую мы поставляем, иссякнет то поражение Украины станет вопросом месяцев", — предупредил Миршаймер.Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то Штаты выйдут из переговорного процесса.Американский экономист Джеффри Сакс ранее в среду в разговоре с РИА Новости заявил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, постсоветской республике придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.

https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013085539.html

https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html

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сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины