Рейтинг@Mail.ru
"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:54 25.04.2025 (обновлено: 05:31 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013309731.html
"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО
"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.04.2025
"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО
Украинские боевики не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T03:54:00+03:00
2025-04-25T05:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
сша
украина
дональд трамп
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_92744f2218c93c541ecbcb973abcaa3c.jpg
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские боевики не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. &lt;…&gt; В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — сказал он.При этом, продолжил профессор, если нынешняя администрация прекратит оказывать поддержку киевскому режиму, то ВСУ будут уничтожены еще быстрее."Как только материальная поддержка Байдена, которую мы поставляем, иссякнет то поражение Украины станет вопросом месяцев", — предупредил Миршаймер.Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то Штаты выйдут из переговорного процесса.Американский экономист Джеффри Сакс ранее в среду в разговоре с РИА Новости заявил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, постсоветской республике придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие.Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013085539.html
https://ria.ru/20250424/bouz-2013126183.html
https://ria.ru/20250425/zelenskiy-2013301533.html
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/12/2012091581_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_1b824084ee206e83d6034a5a891da5ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, украина, дональд трамп, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, США, Украина, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины
"Вопрос месяцев": в США пришли в ужас от ситуации в зоне СВО

Профессор Миршаймер: ВСУ не смогут продержаться и года даже с помощью США

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский воннослужащий
Российский воннослужащий - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российский воннослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Украинские боевики не смогут продержаться и года даже при наличии поддержки со стороны США, заявил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«
"Украина может рухнуть и с тем оружием, которое еще поставляется по указу Байдена, потому что они в ужасной форме. <…> В этом случае мне сложно представить, что украинцы хоть как-нибудь продержатся дольше 2025 года", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
В США раскрыли хитрый план Зеленского после ссоры с Трампом
Вчера, 05:23
При этом, продолжил профессор, если нынешняя администрация прекратит оказывать поддержку киевскому режиму, то ВСУ будут уничтожены еще быстрее.
"Как только материальная поддержка Байдена, которую мы поставляем, иссякнет то поражение Украины станет вопросом месяцев", — предупредил Миршаймер.
Ранее вице-президент США Джей-Ди Вэнс заявил, что если Россия и Украина не согласятся с инициативами по прекращению конфликта, предлагаемыми Вашингтоном, который уже выдвинул четкое предложение, то Штаты выйдут из переговорного процесса.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Заявление Трампа об Украине вызвало неожиданную реакцию на Западе
Вчера, 10:37
Американский экономист Джеффри Сакс ранее в среду в разговоре с РИА Новости заявил, что президент США Дональд Трамп решительно настроен не давать больше денег Украине, постсоветской республике придется либо заключить соглашение о мире, либо вести боевые действия без поддержки Вашингтона.
Газета New York Times со ссылкой на сторонников Киева в конгрессе 19 апреля писала, что власти США не ведут реальных обсуждений отправки новых пакетов военной помощи Киеву после того, как будут исчерпаны существующие.
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, НАТО напрямую участвует в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
"На похоронах": в Раде раскрыли жуткий замысел Зеленского
00:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСШАУкраинаДональд ТрампВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала