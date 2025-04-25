https://ria.ru/20250425/ukraina-2013300988.html

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 25.04.2025

На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 0.01 мск. В Сумской области она продолжается уже почти три часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250425/vsu-2013300830.html

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