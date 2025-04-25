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На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:32 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013300988.html
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях - РИА Новости, 25.04.2025
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:32:00+03:00
2025-04-25T00:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
харьковская область
вооруженные силы украины
сумская область
киев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины. Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 0.01 мск. В Сумской области она продолжается уже почти три часа. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250425/vsu-2013300830.html
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в мире, украина, россия, харьковская область, вооруженные силы украины, сумская область, киев
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Сумская область, Киев
На Украине объявили воздушную тревогу в четырех областях

В Киевской, Черниговской и еще трех областях Украины объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины.
Согласно данным ресурса, тревога в Киевской области была объявлена в 0.01 мск. В Сумской области она продолжается уже почти три часа.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияХарьковская областьВооруженные силы УкраиныСумская областьКиев
 
 
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