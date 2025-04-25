У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ
На Украине прошли обыски у бывшего замглавы администрации Порошенко Филатова
Алексей Филатов. Архивное фото
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко* Алексея Филатова, сообщает в четверг издание "Страна.ua".
Издание "Экономическая правда" в среду сообщало, что ГБР Украины проводит обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди.
"ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко* Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, оба дела связаны с передачей в собственность компании экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". По версии следствия, передача трубы в собственность произошла при содействии Порошенко*, и он же был фактическим получателем дохода или его части от владения трубой.
"Панаиотиди проводила необходимые для реализации этой схемы решения через Антимонопольный комитет по приказанию администрации президента, а Филатов отвечал за организацию решений судов. Панаиотиди ещё вчера подтвердила обыск у себя дома, заявив, что он продолжался 7 часов. Порошенко* обвинения в связях с Медведчуком по нефтепродуктопроводу отрицает", - подчеркнули в издании.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
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