https://ria.ru/20250425/ukraina-2013299339.html

У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ

У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025

У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко* Алексея... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T00:00:00+03:00

2025-04-25T00:00:00+03:00

2025-04-25T00:00:00+03:00

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оппозиционная платформа - за жизнь

нафтогаз украины

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко* Алексея Филатова, сообщает в четверг издание "Страна.ua". Издание "Экономическая правда" в среду сообщало, что ГБР Украины проводит обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди. "ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко* Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, оба дела связаны с передачей в собственность компании экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". По версии следствия, передача трубы в собственность произошла при содействии Порошенко*, и он же был фактическим получателем дохода или его части от владения трубой. "Панаиотиди проводила необходимые для реализации этой схемы решения через Антимонопольный комитет по приказанию администрации президента, а Филатов отвечал за организацию решений судов. Панаиотиди ещё вчера подтвердила обыск у себя дома, заявив, что он продолжался 7 часов. Порошенко* обвинения в связях с Медведчуком по нефтепродуктопроводу отрицает", - подчеркнули в издании.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.

https://ria.ru/20250422/sud-2012818588.html

https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html

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в мире, украина, петр порошенко, алексей филатов, оппозиционная платформа - за жизнь, нафтогаз украины