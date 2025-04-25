Рейтинг@Mail.ru
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:00 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/ukraina-2013299339.html
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ - РИА Новости, 25.04.2025
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ
Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко* Алексея... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T00:00:00+03:00
2025-04-25T00:00:00+03:00
в мире
украина
петр порошенко
алексей филатов
оппозиционная платформа - за жизнь
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152260/88/1522608884_0:0:764:430_1920x0_80_0_0_54237e30a6acd248c1de2b6caa0230c8.jpg
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко* Алексея Филатова, сообщает в четверг издание "Страна.ua". Издание "Экономическая правда" в среду сообщало, что ГБР Украины проводит обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди. "ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко* Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. По данным издания, оба дела связаны с передачей в собственность компании экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". По версии следствия, передача трубы в собственность произошла при содействии Порошенко*, и он же был фактическим получателем дохода или его части от владения трубой. "Панаиотиди проводила необходимые для реализации этой схемы решения через Антимонопольный комитет по приказанию администрации президента, а Филатов отвечал за организацию решений судов. Панаиотиди ещё вчера подтвердила обыск у себя дома, заявив, что он продолжался 7 часов. Порошенко* обвинения в связях с Медведчуком по нефтепродуктопроводу отрицает", - подчеркнули в издании.* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
https://ria.ru/20250422/sud-2012818588.html
https://ria.ru/20250417/isk-2011758366.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152260/88/1522608884_96:0:669:430_1920x0_80_0_0_63d64c30232c2bfb9d336796e3d91572.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, петр порошенко, алексей филатов, оппозиционная платформа - за жизнь, нафтогаз украины
В мире, Украина, Петр Порошенко, Алексей Филатов, Оппозиционная платформа - За жизнь, Нафтогаз Украины
У экс-замглавы администрации Порошенко* прошли обыски, пишут СМИ

На Украине прошли обыски у бывшего замглавы администрации Порошенко Филатова

CC BY-SA 3.0 / Игорь Ветров / Алексей Филатов
Алексей Филатов - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
CC BY-SA 3.0 / Игорь Ветров /
Алексей Филатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины провели обыски у бывшего заместителя главы администрации экс-президента Петра Порошенко* Алексея Филатова, сообщает в четверг издание "Страна.ua".
Издание "Экономическая правда" в среду сообщало, что ГБР Украины проводит обыски у бывшего заместителя министра экономики Светланы Панаиотиди.
Юрий Галушкин, проходящий по делу о ненадлежащей обороне Харьковской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
На Украине продлили арест генералу ВСУ, обвиняемому в провале под Харьковом
22 апреля, 18:46
"ГБР провело обыски у бывшего заместителя главы администрации президента времен Порошенко* Алексея Филатова, а также у бывшей госуполномоченной Антимонопольного комитета Украины Светлане Панаиотиди, которая является супругой экс-главы "Нафтогаза" Андрея Коболева," - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
По данным издания, оба дела связаны с передачей в собственность компании экс-лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука украинского участка нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление". По версии следствия, передача трубы в собственность произошла при содействии Порошенко*, и он же был фактическим получателем дохода или его части от владения трубой.
"Панаиотиди проводила необходимые для реализации этой схемы решения через Антимонопольный комитет по приказанию администрации президента, а Филатов отвечал за организацию решений судов. Панаиотиди ещё вчера подтвердила обыск у себя дома, заявив, что он продолжался 7 часов. Порошенко* обвинения в связях с Медведчуком по нефтепродуктопроводу отрицает", - подчеркнули в издании.
* Внесен Росфинмониторингом в список лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.
Петр Порошенко* - РИА Новости, 1920, 17.04.2025
На Украине начали рассматривать иск Порошенко* к Зеленскому
17 апреля, 10:48
 
В миреУкраинаПетр ПорошенкоАлексей ФилатовОппозиционная платформа - За жизньНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала