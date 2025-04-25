Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:17 25.04.2025 (обновлено: 17:19 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013473358.html
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:17:00+03:00
2025-04-25T17:19:00+03:00
стив уиткофф
специальная военная операция на украине
флорида
россия
москва
дональд трамп
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013422980_0:163:3068:1890_1920x0_80_0_0_0dad4fb06efd67995870e17d29bf4a6e.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США.Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.
https://ria.ru/20250425/peskov-2013450316.html
флорида
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
2025-04-25T17:17
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/19/2013422980_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_eced71f8ddde8015633e79710a254a4f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
стив уиткофф, флорида, россия, москва, дональд трамп, владимир путин
Стив Уиткофф, Специальная военная операция на Украине, Флорида, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Кортеж с Уиткоффом покинул Кремль после его переговоров с Путиным

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкСпецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф перед началом встречи с президентом России Владимиром Путиным
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.
Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США.
Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.
Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Песков высказался о встрече Путина и Уиткоффа
Вчера, 16:15
 
Специальная военная операция на УкраинеСтив УиткоффФлоридаРоссияМоскваДональд ТрампВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала