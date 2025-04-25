https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013473358.html

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа

Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с... РИА Новости, 25.04.2025

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стив уиткофф

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США.Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.

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россия

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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. 2025-04-25T17:17 true PT0M28S

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стив уиткофф, флорида, россия, москва, дональд трамп, владимир путин