https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013473358.html
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:17:00+03:00
2025-04-25T17:17:00+03:00
2025-04-25T17:19:00+03:00
стив уиткофф
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кортеж, в котором, предположительно, находится спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф, покинул Кремль после переговоров спецпосланника с президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент РИА Новости.Колонна автомобилей заехала на кремлевскую территорию около 13.50, а около 14.20 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что российский лидер принимает спецпосланника президента США.Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах Уиткоффа приехать в Россию, передавал корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Впоследствии с территории аэропорта в сторону Москвы проследовал кортеж в сопровождении полиции.
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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле
Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле.
2025-04-25T17:17
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РИА Новости
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стив уиткофф, флорида, россия, москва, дональд трамп, владимир путин
Стив Уиткофф, Специальная военная операция на Украине, Флорида, Россия, Москва, Дональд Трамп, Владимир Путин
В Кремле прошли переговоры Путина и Уиткоффа
Кортеж с Уиткоффом покинул Кремль после его переговоров с Путиным