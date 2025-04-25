https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013418192.html

Уиткофф сказал Путину, что рад его видеть

Уиткофф сказал Путину, что рад его видеть - РИА Новости, 25.04.2025

Уиткофф сказал Путину, что рад его видеть

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле поинтересовался, как дела у российского лидера, и сказал, что... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:52:00+03:00

2025-04-25T14:52:00+03:00

2025-04-25T14:52:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле поинтересовался, как дела у российского лидера, и сказал, что рад его снова видеть. Кадры встречи транслирует телеканал "Россия 24". "Как у вас дела, господин президент? Так рад вас видеть", - сказал Уиткофф, улыбаясь и протягивая руку Путину для рукопожатия. В ответ Путин по-английски сказал, что у него все хорошо, и поинтересовался о том, как дела у Уиткоффа. После этого Путин и спецпосланник президента США проследовали к столу переговоров, в руках Уиткофф держал небольшую записную книжку. Садясь, он обратился к девушке, которая заняла место рядом с ним за столом: "А, вы переводчик? Из посольства?". С российской стороны во встрече принимают участие помощник президента РФ Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что встреча Путина и Уиткоффа началась в Кремле.

https://ria.ru/20250425/putin-2013415470.html

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Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле Начало переговоров Путина и Уиткоффа в Кремле. 2025-04-25T14:52 true PT0M28S

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россия, сша, стив уиткофф, владимир путин, российский фонд прямых инвестиций, юрий ушаков, в мире