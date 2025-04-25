https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013409891.html

Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве

Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве - РИА Новости, 25.04.2025

Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве

Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T14:26:00+03:00

2025-04-25T14:26:00+03:00

2025-04-25T14:26:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев и Уиткофф вместе прошли по Арбату и продолжили программу. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а настоящее время Уиткоффа принимает президент РФ ВЛадимир Путин.

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стив уиткофф, кирилл дмитриев, дмитрий песков, россия, москва, в мире