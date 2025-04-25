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Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013409891.html
Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве
Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве - РИА Новости, 25.04.2025
Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве
Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:26:00+03:00
2025-04-25T14:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
кирилл дмитриев
дмитрий песков
россия
москва
в мире
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости. Дмитриев и Уиткофф вместе прошли по Арбату и продолжили программу. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а настоящее время Уиткоффа принимает президент РФ ВЛадимир Путин.
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
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стив уиткофф, кирилл дмитриев, дмитрий песков, россия, москва, в мире
Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Кирилл Дмитриев, Дмитрий Песков, Россия, Москва, В мире
Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве

Глава РФПИ Дмитриев и Уиткофф встретились в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи
Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Кирилл Дмитриев и Стивен Уиткофф во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев встретился в пятницу в Москве со спецпосланником президента США Стива Уиткоффа, передает корреспондент РИА Новости.
Дмитриев и Уиткофф вместе прошли по Арбату и продолжили программу.
Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, а настоящее время Уиткоффа принимает президент РФ ВЛадимир Путин.
Президент Владимир Путин и спецпосланника США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф во время встречи - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
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22 апреля, 21:41
 
Специальная военная операция на УкраинеСтив УиткоффКирилл ДмитриевДмитрий ПесковРоссияМоскваВ мире
 
 
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