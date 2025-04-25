https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013400841.html
Кортеж прибыл в Кремль после прилета Уиткоффа в Москву
Кортеж прибыл в Кремль после прилета Уиткоффа в Москву - РИА Новости, 25.04.2025
Кортеж прибыл в Кремль после прилета Уиткоффа в Москву
Кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль после предполагаемого прилета спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:55:00+03:00
2025-04-25T13:55:00+03:00
2025-04-25T14:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Кортеж с полицейским сопровождением прибыл в Кремль после предполагаемого прилета спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа в Москву, передаёт корреспондент РИА Новости.Автоколонна проехала на территорию Кремля около 13.50.Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" ранее в пятницу на фоне информации о планах спецпосланника Уиткоффа приехать в Россию, передавал ранее корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск.Впоследствии с территории аэропорта в Москву проследовал кортеж в сопровождении полиции.Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча президента РФ Владимира Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
https://ria.ru/20250422/peskov-2012849237.html
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Кортеж с сопровождением у Кремля после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву
Кортеж с сопровождением прибыл в Кремль после предполагаемого прилета Уиткоффа в Москву, передает корреспондент РИА Новости.
2025-04-25T13:55
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РИА Новости
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москва, стив уиткофф, дональд трамп, владимир путин, флорида, россия
Москва, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Владимир Путин, Флорида, Россия
Кортеж прибыл в Кремль после прилета Уиткоффа в Москву
Кортеж с полицейскими машинами прибыл в Кремль после прилета Уиткоффа в Москву