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Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:31 25.04.2025 (обновлено: 10:32 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013341119.html
Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025
Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа
Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в РИА Новости, 25.04.2025
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россия
специальная военная операция на украине
стив уиткофф
дональд трамп
дмитрий песков
флорида
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
https://ria.ru/20250425/lavrov-2013306375.html
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россия, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, флорида, сша
Россия, Специальная военная операция на Украине, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Флорида, США
Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Частный самолет из США сел в Москве на фоне сведений о планах по визиту Уиткоффа

© AP Photo / Ludovic MarinСпецпосланник президента США Стив Уиткофф
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияСтив УиткоффДональд ТрампДмитрий ПесковФлоридаСША
 
 
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