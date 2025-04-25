https://ria.ru/20250425/uitkoff-2013341119.html

Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа - РИА Новости, 25.04.2025

Самолет из США сел в Москве на фоне сообщений о визите Уиткоффа

Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в РИА Новости, 25.04.2025

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россия

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стив уиткофф

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дмитрий песков

флорида

сша

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Частный самолет из США сел в аэропорту "Внуково-2" на фоне информации о планах спецпосланника американского президента Дональда Трампа Стива Уиткоффа приехать в Россию, передает корреспондент РИА Новости. Согласно данным Flightradar24, самолет Bombardier Global 7500 ранее вылетел из Флориды, пересек границу с РФ около 9.40 мск. Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что встреча Путина и Уиткоффа может состояться в пятницу. Белый дом позже подтвердил визит спецпосланника президента США в Россию на этой неделе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду, отвечая на вопрос о возможности нового визита Уиткоффа в РФ, уточнял, что конкретики по этому приезду нет, но "все очень быстро меняется", Кремль будет информировать по факту, чтобы "исключить какие-то неправильные ожидания, неправильные понимания".

https://ria.ru/20250425/lavrov-2013306375.html

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россия, стив уиткофф, дональд трамп, дмитрий песков, флорида, сша