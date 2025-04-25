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ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве

ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025

ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве

Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:41:00+03:00

2025-04-25T10:41:00+03:00

2025-04-25T10:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

киев

сергей лебедев

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожен цех, в котором на гражданские катера монтировалась система безэкипажного управления. Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины