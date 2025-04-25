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ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
10:41 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/udar-2013344177.html
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве
Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:41:00+03:00
2025-04-25T10:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
киев
сергей лебедев
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожен цех, в котором на гражданские катера монтировалась система безэкипажного управления. Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве

Координатор подполья Лебедев: ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ
Боевая стрельба по целям ВСУ - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Уничтожен цех, в котором на гражданские катера монтировалась система безэкипажного управления. Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", - заявил собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевСергей ЛебедевВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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