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ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве
Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:41:00+03:00
2025-04-25T10:41:00+03:00
2025-04-25T10:41:00+03:00
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ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. "Уничтожен цех, в котором на гражданские катера монтировалась система безэкипажного управления. Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", - заявил собеседник агентства.
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киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Киев, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве
Координатор подполья Лебедев: ВС России уничтожили цех с техникой ВСУ в Киеве