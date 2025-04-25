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В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков
В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков - РИА Новости, 25.04.2025
В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков
Депутат ГД Ярослав Самылин ("Новые люди") предложил предусмотреть возможность удаленной работы для людей с аллергией на цветение. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:13:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Депутат ГД Ярослав Самылин ("Новые люди") предложил предусмотреть возможность удаленной работы для людей с аллергией на цветение. "Береза и ольха в Москве вошли в активную фазу цветения... аллергикам помогли бы: удаленка, там, где это возможно — мы все проходили ковид и помним, что большая часть людей может спокойно работать из дома", - написал Самылин в своем Telegram-канале. Также депутат предложил внедрить бесплатный доступный АСИТ (аллерген-специфическая иммунотерапия) по ОМС во всех регионах России.
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Госдума РФ, Москва, Россия, Общество
В ГД предложили предусмотреть работу на удаленке для аллергиков
Депутат ГД Самылин предложил предусмотреть работу на удаленке для аллергиков