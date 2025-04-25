https://ria.ru/20250425/turtsiya-2013489704.html

В Турции пациент после операции забыл родной язык

В Турции пациент после операции забыл родной язык - РИА Новости, 25.04.2025

В Турции пациент после операции забыл родной язык

Пожилой житель турецкой Коньи Рахми Карадемир после операции и последовавшей за ней закупорки артерии забыл родной турецкий язык и стал говорить только на... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:27:00+03:00

2025-04-25T18:27:00+03:00

2025-04-25T18:27:00+03:00

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СТАМБУЛ, 25 апр - РИА Новости. Пожилой житель турецкой Коньи Рахми Карадемир после операции и последовавшей за ней закупорки артерии забыл родной турецкий язык и стал говорить только на датском впервые за десять лет, сообщает агентство Anadolu. По данным агентства, врачи провели 67-летнему отцу семи детей операцию на колене на прошлой неделе. Через два дня у мужчины произошел паралич правой руки и ноги, он перестал разговаривать. "После проверки врачи выяснили, что у Карадемира закупорена крупная артерия в мозгу. Врачи сразу же удалили сгусток... жалобы мужчины в значительной степени исчезли, однако он внезапно начал говорить на датском, при этом был неспособен сказать что-то на турецком", - сообщило СМИ. Карадемир жил в Дании 20 лет, после чего вернулся в Конью, где проживает уже десять лет. Доктор медицинского факультета университета Сельчук в Конье Гёкхан Оздемир рассказал агентству, что подобные случаи описаны в медицинской литературе, но встречаются редко. "Возможны случаи, когда после закупорки артерии или кровотечения пациент забывает языки, или начинает говорить на тех языках, которыми не владеет. В некоторых случаях преимуществом для реабилитации пациента является владение двумя языками (до происшествия - ред.)", - отметил Оздемир. Врач ожидает, что Карадемир в скором времени вновь заговорит на турецком. "Я понимаю турецкий, но ничего не могу на нем сказать. Есть проблемы с памятью, даст Бог, эта проблема решится. В голове датский, а по-турецки ничего не могу сказать", - заявил агентству расстроенный Карадемир через переводчика.

https://ria.ru/20240521/operatsiya-1947423560.html

https://ria.ru/20231030/operatsiya-1906148950.html

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в мире, конья (провинция), дания, турция, здоровье - общество