https://ria.ru/20250425/turtsija-2013475669.html
Турция на переговорах с Россией подняла вопрос о ситуации в Газе
Турция на переговорах с Россией подняла вопрос о ситуации в Газе - РИА Новости, 25.04.2025
Турция на переговорах с Россией подняла вопрос о ситуации в Газе
Турция на переговорах с РФ в Стамбуле по ситуации на Ближнем Востоке подняла вопрос о ситуации в Газе, донесла позицию по прекращению огня в регионе, сообщил... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:28:00+03:00
2025-04-25T17:28:00+03:00
2025-04-25T17:28:00+03:00
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АНКАРА, 25 апр – РИА Новости. Турция на переговорах с РФ в Стамбуле по ситуации на Ближнем Востоке подняла вопрос о ситуации в Газе, донесла позицию по прекращению огня в регионе, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.Делегации в 10.00 мск начали в Стамбуле консультации по ближневосточной теме. В повестке встречи была ситуация в Сирии и Палестине, сообщал ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию, согласно данным собеседника агентства, представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а РФ - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов."Заместитель министра Нух Йылмаз на консультациях отметил, что приоритетом Турции в отношении Сирии является сохранение территориальной целостности и обеспечение стабильности и безопасности республики путем сохранения ее единства. По его словам, события в Сирии должны анализироваться через эту призму и с точки зрения национальной безопасности Турции. Он подчеркнул, что наиболее эффективным способом достижения результатов по стабильности в Сирии является отмена санкций. Был поднят вопрос об израильских атаках на Сирию, турецкая сторона отметила, что резня в Газе должна быть прекращена как можно скорее", - заявил собеседник агентства.
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в мире, сирия, турция, россия, михаил богданов
В мире, Сирия, Турция, Россия, Михаил Богданов
Турция на переговорах с Россией подняла вопрос о ситуации в Газе
Турция на переговорах с Россией донесла позицию по прекращению огня в Газе