https://ria.ru/20250425/turtsija-2013472857.html
Турция и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил источник
Турция и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025
Турция и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил источник
Турция и Россия на консультациях в Стамбуле обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и возможности для ее стабилизации, сообщил РИА Новости источник РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:14:00+03:00
2025-04-25T17:14:00+03:00
2025-04-25T17:15:00+03:00
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АНКАРА, 25 мар – РИА Новости. Турция и Россия на консультациях в Стамбуле обсудили ситуацию с безопасностью на Ближнем Востоке и возможности для ее стабилизации, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. Делегации в 10.00 мск начали консультации по ближневосточной теме в Стамбуле. В повестке встречи была ситуация в Сирии и Палестине, сообщал ранее РИА Новости источник в турецком МИД. Турцию, по данным собеседника агентства, представлял заместитель министра иностранных дел Нух Йылмаз, а Российскую Федерацию - заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов. "В ходе консультаций также обсуждалась ситуация с безопасностью на Ближнем Востоке и стабилизация обстановки в регионе. Обсуждались возможности обеспечения сотрудничества. Было подчеркнуто, что установление мира и стабильности на Ближнем Востоке требует координации действий всех заинтересованных сторон", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20250411/erdogan-2010768855.html
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в мире, ближний восток, турция, стамбул, михаил богданов, россия
В мире, Ближний Восток, Турция, Стамбул, Михаил Богданов, Россия
Турция и Россия обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сообщил источник
Турция и Россия на консультациях в Стамбуле обсудили ситуацию на Ближнем Востоке