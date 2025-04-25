https://ria.ru/20250425/turkmeniya-2013524788.html
Президент Туркмении поручил вручить ветеранам подарки к 80-летию Победы
Президент Туркмении поручил вручить ветеранам подарки к 80-летию Победы - РИА Новости, 25.04.2025
Президент Туркмении поручил вручить ветеранам подарки к 80-летию Победы
Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства поручил вручить ценные памятные подарки ветеранам войны и труженикам тыла по случаю... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T23:15:00+03:00
2025-04-25T23:15:00+03:00
2025-04-25T23:15:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
туркмения
сердар бердымухамедов
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства поручил вручить ценные памятные подарки ветеранам войны и труженикам тыла по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила программа "Ватан" туркменского телевидения. "Заместитель председателя кабинета министров Байрамгуль Ораздурдыева отчиталась о подготовке к торжествам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов… Глава государства поручил вице-премьеру… вручить ветеранам войны, матерям-труженицам тыла в годы войны ценные памятные подарки, а также на высоком уровне провести мероприятия, приуроченные ко Дню Победы", - говорится в сообщении. По словам вице-премьера, в стране планируется проведение ряда мероприятий, посвященных знаменательной дате. "Будут организованы отражающие героические страницы суровых военных лет беседы, песенно-музыкальные встречи, выставки, церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Память народа", к памятникам воинской славы в велаятах (регионах - ред.)", - сообщила Ораздурдыева. Бердымухамедов отметил, что в Туркмении "создаются все условия для ветеранов войны и труда", которые продемонстрировали пример героизма и воспитывают молодое поколение "в духе таких высоких нравственных качеств, как патриотизм, мужество и отвага". Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.
https://ria.ru/20250207/pobeda-1998083015.html
https://ria.ru/20250418/medali-2012201188.html
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туркмения, сердар бердымухамедов , в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Туркмения, Сердар Бердымухамедов , В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Президент Туркмении поручил вручить ветеранам подарки к 80-летию Победы
Президент Туркмении Бердымухамедов поручил вручить памятные подарки ветеранам
АШХАБАД, 25 апр - РИА Новости. Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов в ходе заседания правительства поручил вручить ценные памятные подарки ветеранам войны и труженикам тыла по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщила программа "Ватан" туркменского телевидения.
"Заместитель председателя кабинета министров Байрамгуль Ораздурдыева отчиталась о подготовке к торжествам по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов… Глава государства поручил вице-премьеру… вручить ветеранам войны, матерям-труженицам тыла в годы войны ценные памятные подарки, а также на высоком уровне провести мероприятия, приуроченные ко Дню Победы", - говорится в сообщении.
По словам вице-премьера, в стране планируется проведение ряда мероприятий, посвященных знаменательной дате.
"Будут организованы отражающие героические страницы суровых военных лет беседы, песенно-музыкальные встречи, выставки, церемонии возложения цветов к мемориальному комплексу "Память народа", к памятникам воинской славы в велаятах (регионах - ред.)", - сообщила Ораздурдыева.
Бердымухамедов
отметил, что в Туркмении
"создаются все условия для ветеранов войны и труда", которые продемонстрировали пример героизма и воспитывают молодое поколение "в духе таких высоких нравственных качеств, как патриотизм, мужество и отвага".
Во время Великой Отечественной войны в боевых действиях принимали участие 300 тысяч жителей Советской Туркмении, из них 130 тысяч были награждены орденами и медалями, 104 человека удостоены звания Героя Советского Союза, а 15 стали полными кавалерами ордена Славы.