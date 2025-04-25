https://ria.ru/20250425/tuapse-2013347605.html

В Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня

В Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня - РИА Новости, 25.04.2025

В Туапсе девушка прикурила сигарету от Вечного огня

Следователи Кубани возбудили уголовное дело после того, как 18-летняя девушка в Туапсе прикурила сигарету от Вечного огня, а кадры выложила в сеть, объясняя... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:49:00+03:00

2025-04-25T10:49:00+03:00

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россия

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следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОДАР, 25 апр - РИА Новости. Следователи Кубани возбудили уголовное дело после того, как 18-летняя девушка в Туапсе прикурила сигарету от Вечного огня, а кадры выложила в сеть, объясняя поступок "своей глупостью", сообщили РИА Новости в СУСК по региону. Правоохранительные органы нашли 18-летнюю жительницу Туапсе, которая прикуривала сигарету от пламени Вечного огня на мемориале "Горка героев". На опубликованных полицией кадрах она призналась, что "по своей глупости произвела очень некультурные действия". "Уголовное дело возбуждено СК России по Краснодарскому краю", - прокомментировали в ведомстве, уточняя, что речь идёт о публичном осквернении символов воинской славы России (часть 3 статьи 354.1 УК РФ).

https://ria.ru/20241212/ogon-1988788622.html

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происшествия, россия, туапсе, следственный комитет россии (ск рф)