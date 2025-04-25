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ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму - РИА Новости, 25.04.2025
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15:56 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tsik-2013446584.html
ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму
ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму - РИА Новости, 25.04.2025
ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму
Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу утвердила новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ в 2026... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:56:00+03:00
2025-04-25T15:56:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу утвердила новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ в 2026 году, передает корреспондент РИА Новости. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному округу. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один. "Принято единогласно", - сказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова после принятия членами ЦИК новой схемы одномандатных округов. Действующая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 году. Согласно законодательству, она действует в течение 10 лет. ЦИК России не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена настоящая схема одномандатных округов, должен предоставить в Госдуму РФ новую схему. "В рассматриваемых в Госдуме законопроектах есть ряд поправок, которые касаются и этой темы – образования одномандатных округов. В случае их принятия следующая схема одномандатных округов будет определена не через 10 лет, а через 5 лет", - отметил в ходе заседания зампред ЦИК России Николай Булаев. По его словам, реагировать на изменение численности избирателей в субъектах РФ надо динамично, поэтому справедливо было бы определять схемы одномандатных округов каждые 5 лет.
https://ria.ru/20250417/vybory-2011721006.html
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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, николай булаев, госдума рф
Политика, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Элла Памфилова, Николай Булаев, Госдума РФ
ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму

ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму в 2026 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России
Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Фасад здания Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу утвердила новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ в 2026 году, передает корреспондент РИА Новости.
Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному округу. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один.
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"Принято единогласно", - сказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова после принятия членами ЦИК новой схемы одномандатных округов.
Действующая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 году. Согласно законодательству, она действует в течение 10 лет. ЦИК России не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена настоящая схема одномандатных округов, должен предоставить в Госдуму РФ новую схему.
"В рассматриваемых в Госдуме законопроектах есть ряд поправок, которые касаются и этой темы – образования одномандатных округов. В случае их принятия следующая схема одномандатных округов будет определена не через 10 лет, а через 5 лет", - отметил в ходе заседания зампред ЦИК России Николай Булаев.
По его словам, реагировать на изменение численности избирателей в субъектах РФ надо динамично, поэтому справедливо было бы определять схемы одномандатных округов каждые 5 лет.
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