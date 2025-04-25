https://ria.ru/20250425/tsik-2013446584.html

ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму

ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму - РИА Новости, 25.04.2025

ЦИК утвердил новую схему одномандатных округов для выборов в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу утвердила новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ в 2026... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:56:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия России на заседании в пятницу утвердила новую схему одномандатных округов для проведения выборов депутатов Госдумы РФ в 2026 году, передает корреспондент РИА Новости. Согласно новой схеме, в ДНР будут образованы три одномандатных округа, в ЛНР - два, в Херсонской и Запорожской областях - по одному округу. Кроме того, на один увеличится количество одномандатных округов в Москве, Московской области и Краснодарском крае. В Алтайском, Забайкальском краях, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Ивановской, Ростовской, Смоленской, Тамбовской, Томской областях количество округов уменьшится на один. "Принято единогласно", - сказала глава Центризбиркома России Элла Памфилова после принятия членами ЦИК новой схемы одномандатных округов. Действующая схема одномандатных округов была утверждена в 2015 году. Согласно законодательству, она действует в течение 10 лет. ЦИК России не позднее чем за 80 дней до истечения срока, на который была утверждена настоящая схема одномандатных округов, должен предоставить в Госдуму РФ новую схему. "В рассматриваемых в Госдуме законопроектах есть ряд поправок, которые касаются и этой темы – образования одномандатных округов. В случае их принятия следующая схема одномандатных округов будет определена не через 10 лет, а через 5 лет", - отметил в ходе заседания зампред ЦИК России Николай Булаев. По его словам, реагировать на изменение численности избирателей в субъектах РФ надо динамично, поэтому справедливо было бы определять схемы одномандатных округов каждые 5 лет.

https://ria.ru/20250417/vybory-2011721006.html

https://ria.ru/20250421/gosduma-2012576115.html

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политика, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, элла памфилова, николай булаев, госдума рф