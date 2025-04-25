https://ria.ru/20250425/tsekh--2013341814.html

ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве

ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025

ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве

Удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T10:33:00+03:00

2025-04-25T10:33:00+03:00

2025-04-25T11:44:00+03:00

киев

специальная военная операция на украине

сергей лебедев

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет "Нептун". Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования", — сказал собеседник агентства.Кроме того, ликвидирован цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и пара ангаров, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления."Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html

https://ria.ru/20250417/izyum-2011732608.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины