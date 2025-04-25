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ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
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10:33 25.04.2025 (обновлено: 11:44 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tsekh--2013341814.html
ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве
ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве - РИА Новости, 25.04.2025
ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве
Удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T10:33:00+03:00
2025-04-25T11:44:00+03:00
киев
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы рф
безопасность
украина
дмитрий песков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев."Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет "Нептун". Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования", — сказал собеседник агентства.Кроме того, ликвидирован цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и пара ангаров, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления."Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", — добавил Лебедев.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250424/udary-2013253963.html
https://ria.ru/20250417/izyum-2011732608.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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киев, сергей лебедев, вооруженные силы рф, безопасность, украина, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Киев, Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Украина, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве

Лебедев: ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом Искандер - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет "Нептун". Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования", — сказал собеседник агентства.
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Кроме того, ликвидирован цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и пара ангаров, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления.
"Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", — добавил Лебедев.
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В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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