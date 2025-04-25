ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве
Лебедев: ВС России уничтожили цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" в Киеве
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкУдар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер"
Удар оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер". Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Удар по Киеву уничтожил цех по производству ракет РСЗО и "Нептун" вместе с иностранными инженерами, сообщил РИА Новости координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
"Уничтожен полностью подземный цех, где было изготовление двигателей для ракет РСЗО и для ракет "Нептун". Также там производились двигатели для БПЛА. Уничтожен вместе с иностранными инженерами, которые отвечали за работу поставленных с Запада станков и другого высокотехнологичного оборудования", — сказал собеседник агентства.
Кроме того, ликвидирован цех сборки БПЛА, конструкторское бюро и пара ангаров, где ремонтировали самолеты, а также пункт временной дислокации, где жили и обучались наемники. Еще одна пораженная цель — цех с техникой, где ВСУ монтировали на катера системы безэкипажного управления.
"Оборудование, специалисты и готовые к отправке безэкипажные катера тоже уничтожены", — добавил Лебедев.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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