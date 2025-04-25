https://ria.ru/20250425/tsb-2013447934.html
ЦБ заявил, что ожидает снижения инфляционного давления
ЦБ заявил, что ожидает снижения инфляционного давления - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ заявил, что ожидает снижения инфляционного давления
Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться на фоне охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:03:00+03:00
2025-04-25T16:03:00+03:00
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться на фоне охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу. "Инфляционные ожидания населения, бизнеса, а также участников финансового рынка с марта существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это препятствует более быстрому замедлению инфляции", - говорится в релизе. "В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", - указал регулятор.
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экономика, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ заявил, что ожидает снижения инфляционного давления
ЦБ ожидает, что инфляционное давление продолжит снижаться в ближайшие месяцы
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться на фоне охлаждения кредитования и высокой сберегательной активности, говорится в пресс-релизе ЦБ по итогам заседания совета директоров в пятницу.
"Инфляционные ожидания населения, бизнеса, а также участников финансового рынка с марта существенно не изменились. В целом инфляционные ожидания сохраняются на повышенном уровне. Это препятствует более быстрому замедлению инфляции", - говорится в релизе.
"В базовом сценарии Банк России ожидает, что в ближайшие месяцы инфляционное давление продолжит снижаться. Этому будет способствовать охлаждение кредитования и высокая сберегательная активность", - указал регулятор.