https://ria.ru/20250425/tsb-2013441053.html
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина
Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:40:00+03:00
2025-04-25T15:40:00+03:00
2025-04-25T15:40:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина. "По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013439487.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_52:0:1733:1261_1920x0_80_0_0_9d180e657e8182ff151fbcf23d74a26e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина
Набиуллина: ЦБ нужно больше уверенности для начала снижения ключевой ставки