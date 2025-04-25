https://ria.ru/20250425/tsb-2013441053.html

ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина

ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.04.2025

ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина

Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:40:00+03:00

2025-04-25T15:40:00+03:00

2025-04-25T15:40:00+03:00

экономика

эльвира набиуллина

центральный банк рф (цб рф)

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0a/1794643796_0:171:1863:1219_1920x0_80_0_0_f7e0fcb1023f503de97e2611b6a9c33f.jpg

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина. "По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.

https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013439487.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия