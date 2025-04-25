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ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.04.2025
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15:40 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tsb-2013441053.html
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина
Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:40:00+03:00
2025-04-25T15:40:00+03:00
экономика
эльвира набиуллина
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. "Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина. "По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250425/nabiullina-2013439487.html
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экономика, эльвира набиуллина, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Эльвира Набиуллина, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ должен быть уверен в устойчивости снижения инфляции, заявила Набиуллина

Набиуллина: ЦБ нужно больше уверенности для начала снижения ключевой ставки

© РИА Новости / Пресс-служба Банка России | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Пресс-служба Банка России
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банку России для начала снижения ключевой ставки нужно больше уверенности в устойчивости снижения текущей инфляции и инфляционных ожиданий, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Мы анализируем широкий круг факторов и тенденций, но прежде всего обращаем внимание на действительно устойчивое снижение текущей инфляции, устойчивое снижение инфляционных ожиданий, мы отмечали и замедление потребительской активности, потребительского кредитования, снижение напряженности на рынке труда и отсутствие проинфляционных шоков со стороны бюджета или внешних условий", - сказала Набиуллина.
"По части этих факторов мы уже видим некоторое подтверждение динамики, но нам нужно больше уверенности, что все это достаточно устойчивое. Хотя по сравнению с прошлым заседанием многие процессы сейчас выглядят как более устойчивые", - подчеркнула она.
Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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