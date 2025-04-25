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ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения - РИА Новости, 25.04.2025
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15:33 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tsb-2013438305.html
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения
Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:33:00+03:00
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экономика
центральный банк рф (цб рф)
россия
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. ЦБ РФ также ожидает, что рост кредитования населения в 2026 году составит 5-10%, в 2027 году - 8-13%.
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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия
Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия
ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения

ЦБ сохранил ожидания роста кредитования населения банками на уровне 1-6%

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза.
ЦБ РФ также ожидает, что рост кредитования населения в 2026 году составит 5-10%, в 2027 году - 8-13%.
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ЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Россия
 
 
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