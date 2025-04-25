https://ria.ru/20250425/tsb-2013438305.html

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения - РИА Новости, 25.04.2025

ЦБ сохранил прогноз роста кредитования населения

Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:33:00+03:00

2025-04-25T15:33:00+03:00

2025-04-25T15:33:00+03:00

экономика

центральный банк рф (цб рф)

россия

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил ожидания роста кредитования населения банками по итогам текущего года на уровне 1-6%, следует из его среднесрочного прогноза. ЦБ РФ также ожидает, что рост кредитования населения в 2026 году составит 5-10%, в 2027 году - 8-13%.

https://ria.ru/20250425/tsb-2013427003.html

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экономика, центральный банк рф (цб рф), россия