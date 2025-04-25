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Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых - РИА Новости, 25.04.2025
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13:31 25.04.2025 (обновлено: 14:30 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tsb-2013394427.html
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых - РИА Новости, 25.04.2025
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых
Центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, следует из заявления регулятора. РИА Новости, 25.04.2025
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2025-04-25T14:30:00+03:00
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, следует из заявления регулятора."Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00 процента годовых", — говорится в релизе.Как отметил Центробанк, инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким, хотя, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста. Поэтому регулятор намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, говорится в заявлении.В мартовском заявлении ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в четыре процента годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.ЦБ поднял ключевую ставку до 21 процента годовых в октябре прошлого года. Это рекордный показатель с момента ее введения в 2013 году.
https://ria.ru/20250425/klyuchevaya_stavka-1962773695.html
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центральный банк рф (цб рф), экономика
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Экономика
Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых

ЦБ четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Центробанк в четвертый раз сохранил ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, следует из заявления регулятора.
"Совет директоров Банка России 25 апреля 2025 года принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21,00 процента годовых", — говорится в релизе.
Ключевая ставка Банка России
Ключевая ставка ЦБ РФ: для чего нужна, почему меняется и на что влияет
Вчера, 14:39

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Ее размер влияет на инфляцию. Когда регулятор поднимает ключевую ставку, деньги в экономике становятся дороже — повышаются банковские ставки по кредитам и депозитам для населения и бизнеса. Становится выгоднее открывать вклады и сберегать, чем тратить и брать кредиты. Поэтому снижается спрос на товары и услуги, цены начинают расти медленнее, инфляция замедляется.

Как отметил Центробанк, инфляционное давление продолжает снижаться, хотя и остается высоким, хотя, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста. Поэтому регулятор намерен поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий, говорится в заявлении.
В мартовском заявлении ЦБ давал умеренно жесткий сигнал по дальнейшим шагам: обещал рассмотреть вопрос о повышении ставки, если динамика дезинфляции не будет обеспечивать достижение цели в четыре процента годовых в 2026 году. Таким образом, сигнал изменен и теперь стал нейтральным.
ЦБ поднял ключевую ставку до 21 процента годовых в октябре прошлого года. Это рекордный показатель с момента ее введения в 2013 году.
Андрей Костин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Костин спрогнозировал сохранение ключевой ставки ЦБ
24 апреля, 12:28
 
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
 
 
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