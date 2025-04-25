https://ria.ru/20250425/tsb--2013430130.html

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025

ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году

Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:23:00+03:00

2025-04-25T15:23:00+03:00

2025-04-25T15:23:00+03:00

россия

экономика

центральный банк рф (цб рф)

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ также сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. В 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%, в 2027 - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.

https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html

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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)