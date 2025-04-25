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ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
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15:23 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tsb--2013430130.html
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.04.2025
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россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ также сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. В 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%, в 2027 - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.
https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html
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россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году

ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный банк России
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора.
ЦБ РФ также сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. В 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5%.
По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%, в 2027 - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Путин рассказал о росте ВВП
24 апреля, 15:31
 
РоссияЭкономикаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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