https://ria.ru/20250425/tsb--2013430130.html
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году - РИА Новости, 25.04.2025
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году
Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:23:00+03:00
2025-04-25T15:23:00+03:00
2025-04-25T15:23:00+03:00
россия
экономика
центральный банк рф (цб рф)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_0:157:3103:1902_1920x0_80_0_0_2c01c683d09c302c305f4b82c877c10c.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Банк России сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%, следует из обновленного среднесрочного прогноза регулятора. ЦБ РФ также сохранил оценку роста экономики России в 2026 году на 0,5-1,5%. В 2027 году ЦБ по-прежнему ожидает роста ВВП РФ на 1,5-2,5%. По текущему прогнозу Минэкономразвития, ВВП страны в 2025 году вырастет на 2,5%, в 2026 - на 2,4%, в 2027 - на 2,8%. ВВП России в 2024 году, по оценке Росстата, вырос на 4,3%.
https://ria.ru/20250424/putin-2013210322.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1d/1969274842_153:0:2884:2048_1920x0_80_0_0_45cd5644cf167fd789608d5f77e2c2a6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, центральный банк рф (цб рф), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
ЦБ сохранил прогноз роста ВВП России в 2025 году
ЦБ РФ сохранил прогноз роста ВВП РФ в 2025 году на 1-2%