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Трамп уверен, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится - РИА Новости, 25.04.2025
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20:59 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013513623.html
Трамп уверен, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится
Трамп уверен, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп уверен, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится
Президент США Дональда Трамп заявил, что конфликт в Кашмире "продолжается уже тысячу лет", но выразил уверенность в том, что новая эскалация между Индией и... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T20:59:00+03:00
2025-04-25T20:59:00+03:00
в мире
индия
пакистан
кашмир
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что конфликт в Кашмире "продолжается уже тысячу лет", но выразил уверенность в том, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится. "Конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет, а может и больше. Вчера там был ужасный день, 30 человек погибли... Но они так или иначе разберутся с этим, я уверен в этом", - сказал Трамп в ходе разговора на борту самолета, летящего на похороны папы Римского Франциска. Трансляция велась Белым домом. Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала. Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля. В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250425/konflikt-2013496391.html
https://ria.ru/20250425/indiya-2013331634.html
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в мире, индия, пакистан, кашмир, дональд трамп
В мире, Индия, Пакистан, Кашмир, Дональд Трамп
Трамп уверен, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится

Трамп заявил, что конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет

© AP Photo / Dar YasinИндийские военные в Кашмире
Индийские военные в Кашмире - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Dar Yasin
Индийские военные в Кашмире. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональда Трамп заявил, что конфликт в Кашмире "продолжается уже тысячу лет", но выразил уверенность в том, что новая эскалация между Индией и Пакистаном разрешится.
"Конфликт в Кашмире продолжается уже тысячу лет, а может и больше. Вчера там был ужасный день, 30 человек погибли... Но они так или иначе разберутся с этим, я уверен в этом", - сказал Трамп в ходе разговора на борту самолета, летящего на похороны папы Римского Франциска. Трансляция велась Белым домом.
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Коротченко предупредил об угрозе ядерной войны между Индией и Пакистаном
Вчера, 19:00
Нападение террористов рядом с городом Пахалгам в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло во вторник днем. Несколько вооруженных людей открыли стрельбу по туристам, которые совершали конную прогулку в долине Байсаран, являющейся популярным туристическим местом. Ответственность за нападение взяла на себя группировка под названием "Фронт сопротивления", связанная с запрещенной в России террористической организацией "Лашкар-и-Тайба"*. В результате теракта погибли 25 индийцев и один гражданин Непала.
Индия ввела ряд мер в отношении Пакистана, включая высылку пакистанских военных атташе, приостановку действия Договора о водах Инда и немедленное закрытие наземного транзитного пункта Аттари ввиду "трансграничных связей" с террористической атакой в Пахалгаме. Власти Индии потребовали от граждан Пакистана, въехавших через этот пункт, покинуть страну до 1 мая и запретили гражданам соседней страны въезд по системе освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Тем, кто въехал по этой системе, было предоставлено 48 часов, чтобы покинуть Индию. Также Индия решила немедленно приостановить выдачу виз гражданам Пакистана, действующие визы аннулируются с 27 апреля.
В свою очередь власти Пакистана заявили, что приостанавливают любую торговлю с Индией, в том числе через третьи страны, объявили индийских советников по вопросам обороны, ВМС и ВВС в Исламабаде персонами нон грата, закрыли свое воздушное пространство для индийских авиакомпаний и приостановили выдачу виз гражданам Индии в рамках системы освобождения от виз Ассоциации регионального сотрудничества Южной Азии (СААРК). Власти Пакистана подчеркнули, что любая попытка остановить или отвести поток воды, принадлежащей Пакистану в соответствии с Договором о водах Инда, а также узурпация прав нижних прибрежных государств будут рассматриваться как акт войны.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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Вчера, 09:59
 
В миреИндияПакистанКашмирДональд Трамп
 
 
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