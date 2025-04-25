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В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину - РИА Новости, 25.04.2025
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
Президент США Дональд Трамп может обречь Украину на уничтожение, если Владимир Зеленский откажется заключать мир, пишет журнал The American Conservative. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:35:00+03:00
2025-04-25T18:35:00+03:00
2025-04-25T18:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может обречь Украину на уничтожение, если Владимир Зеленский откажется заключать мир, пишет журнал The American Conservative."Если и Зеленский, и Путин откажутся от сделки, или если это сделает только Зеленский, то Трамп действительно может бросить Украину в топку войны", — утверждается в публикации.Как отмечается в статье, Трамп теряет терпение в отношении главы киевского режима, а Украине, считают авторы, необходимо любой ценой избежать конфликта с Россией без американской поддержки."Зеленскому следует принять предложение Трампа, пока оно еще находится на рассмотрении. Если он этого не сделает, украинский народ может отвернуться от него", — говорится в материале.В пятницу агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
AC: Трамп бросит Украину, если Зеленский откажется от соглашения