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В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:35 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013491024.html
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину - РИА Новости, 25.04.2025
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину
Президент США Дональд Трамп может обречь Украину на уничтожение, если Владимир Зеленский откажется заключать мир, пишет журнал The American Conservative. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:35:00+03:00
2025-04-25T18:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
владимир зеленский
дональд трамп
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может обречь Украину на уничтожение, если Владимир Зеленский откажется заключать мир, пишет журнал The American Conservative."Если и Зеленский, и Путин откажутся от сделки, или если это сделает только Зеленский, то Трамп действительно может бросить Украину в топку войны", — утверждается в публикации.Как отмечается в статье, Трамп теряет терпение в отношении главы киевского режима, а Украине, считают авторы, необходимо любой ценой избежать конфликта с Россией без американской поддержки."Зеленскому следует принять предложение Трампа, пока оно еще находится на рассмотрении. Если он этого не сделает, украинский народ может отвернуться от него", — говорится в материале.В пятницу агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20250425/kiev-2013473188.html
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в мире, сша, украина, владимир зеленский, дональд трамп, россия, владимир путин, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин, НАТО
В США раскрыли, в каком случае Трамп бросит Украину

AC: Трамп бросит Украину, если Зеленский откажется от соглашения

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп может обречь Украину на уничтожение, если Владимир Зеленский откажется заключать мир, пишет журнал The American Conservative.
"Если и Зеленский, и Путин откажутся от сделки, или если это сделает только Зеленский, то Трамп действительно может бросить Украину в топку войны", — утверждается в публикации.
Президент США Дональд Трамп отвечает на вопросы журналистов в Белом доме - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Вчера, 17:15
Как отмечается в статье, Трамп теряет терпение в отношении главы киевского режима, а Украине, считают авторы, необходимо любой ценой избежать конфликта с Россией без американской поддержки.
«
"Зеленскому следует принять предложение Трампа, пока оно еще находится на рассмотрении. Если он этого не сделает, украинский народ может отвернуться от него", — говорится в материале.
В пятницу агентство Reuters опубликовало проект США по украинскому урегулированию, который в том числе включает юридическое признание Крыма частью России, фактическое признание территорий четырех новых регионов под контролем Москвы, снятие антироссийских санкций, отказ Киева от стремления войти в НАТО, прекращение огня и немедленное начало переговоров между Россией и Украиной.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийДональд ТрампРоссияВладимир ПутинНАТО
 
 
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