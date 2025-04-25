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Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа - РИА Новости, 25.04.2025
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17:34 25.04.2025 (обновлено: 17:47 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013476658.html
Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа
Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа - РИА Новости, 25.04.2025
Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа
Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T17:34:00+03:00
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украина
в мире
россия
сша
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт."Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир - таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он сфокусирован на этом ежедневно", - сказала Левитт в интервью, организованном на площадке издания Axios.По ее словам, президент при этом не оставляет без внимания и внутренние проблемы."Он решает вопросы вплоть до расчистки лагерей бездомных здесь, в Вашингтоне. Видит - звонит мэру, добивается, чтобы проблема была устранена", - отметила Левитт.Она добавила, что Трамп "приходит рано, уходит поздно", почти не спит и работает 24/7."Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день", - подчеркнула пресс-секретарь.
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украина, в мире, россия, сша, дональд трамп
Украина, В мире, Россия, США, Дональд Трамп
Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа

Белый дом: Трамп ежедневно сфокусирован на разрешении конфликта на Украине

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт.
"Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир - таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он сфокусирован на этом ежедневно", - сказала Левитт в интервью, организованном на площадке издания Axios.
По ее словам, президент при этом не оставляет без внимания и внутренние проблемы.
"Он решает вопросы вплоть до расчистки лагерей бездомных здесь, в Вашингтоне. Видит - звонит мэру, добивается, чтобы проблема была устранена", - отметила Левитт.
Она добавила, что Трамп "приходит рано, уходит поздно", почти не спит и работает 24/7.
"Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день", - подчеркнула пресс-секретарь.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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УкраинаВ миреРоссияСШАДональд Трамп
 
 
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