https://ria.ru/20250425/tramp-2013476658.html

Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа

Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа - РИА Новости, 25.04.2025

Белый дом рассказал, на что ежедневно направлено внимание Трампа

Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T17:34:00+03:00

2025-04-25T17:34:00+03:00

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украина

в мире

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сша

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп каждый день уделяет внимание разрешению конфликта между Россией и Украиной, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Левитт."Я каждый день вижу, как он думает о вызовах, с которыми сталкиваются страна и мир - таких масштабных, как продолжающийся конфликт между Россией и Украиной. Он сфокусирован на этом ежедневно", - сказала Левитт в интервью, организованном на площадке издания Axios.По ее словам, президент при этом не оставляет без внимания и внутренние проблемы."Он решает вопросы вплоть до расчистки лагерей бездомных здесь, в Вашингтоне. Видит - звонит мэру, добивается, чтобы проблема была устранена", - отметила Левитт.Она добавила, что Трамп "приходит рано, уходит поздно", почти не спит и работает 24/7."Он действительно человек, который решает проблемы. И это то, что им движет каждый день", - подчеркнула пресс-секретарь.

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украина, в мире, россия, сша, дональд трамп