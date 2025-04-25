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Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:58 25.04.2025 (обновлено: 17:07 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013469071.html
Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке
Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке
Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения,... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:58:00+03:00
2025-04-25T17:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
в мире
сша
дональд трамп
владимир путин
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения, хотя никаких крайних сроков на сей счет не установлено."Если я смогу это сделать - это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее", - заявил он журналистам пула Белого дома.По словам Трампа, главная цель - прекратить боевые действия и сохранить жизни военнослужащих. Президент США также сообщил, что в данный момент его команда ведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013401554.html
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украина, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, США, Дональд Трамп, Владимир Путин
Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке

Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке, но крайнего срока нет

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения, хотя никаких крайних сроков на сей счет не установлено.
"Если я смогу это сделать - это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее", - заявил он журналистам пула Белого дома.
По словам Трампа, главная цель - прекратить боевые действия и сохранить жизни военнослужащих. Президент США также сообщил, что в данный момент его команда ведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп рассматривает возможность ведения дел с Украиной и Россией
Вчера, 13:57
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреСШАДональд ТрампВладимир Путин
 
 
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