https://ria.ru/20250425/tramp-2013469071.html

Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке

Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп: участники переговоров по Украине близки к сделке

Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения,... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T16:58:00+03:00

2025-04-25T16:58:00+03:00

2025-04-25T17:07:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сообщил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, и участники "довольно близки" к достижению соглашения, хотя никаких крайних сроков на сей счет не установлено."Если я смогу это сделать - это будет большая честь. Думаю, мы довольно близки. У нас нет дедлайна, просто хотим сделать это как можно быстрее", - заявил он журналистам пула Белого дома.По словам Трампа, главная цель - прекратить боевые действия и сохранить жизни военнослужащих. Президент США также сообщил, что в данный момент его команда ведёт переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013401554.html

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украина, в мире, сша, дональд трамп, владимир путин