Трамп заявил, что не стремится расширить полномочия президента
Трамп заявил, что не расширяет власть президента, а использует ее по назначению
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках заложенных конституцией полномочий.
"Я не чувствую, что расширяю властные полномочия: я просто использую их так, как они и были задуманы", - подчеркнул Трамп.
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Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
"Мы теряли по 2 триллиона долларов в год на торговле - так нельзя. Рано или поздно кто-то должен был прийти и остановить это, потому что это неустойчиво", - добавил президент.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
Кроме того, Трамп уточнил, что волатильность фондовых рынков отражает переходный период, но экономика "уже приносит огромные доходы" благодаря новым торговым мерам.
В феврале американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.