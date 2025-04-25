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Трамп заявил, что не стремится расширить полномочия президента - РИА Новости, 25.04.2025
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16:58 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013468732.html
Трамп заявил, что не стремится расширить полномочия президента
Трамп заявил, что не стремится расширить полномочия президента - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп заявил, что не стремится расширить полномочия президента
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T16:58:00+03:00
2025-04-25T16:58:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках заложенных конституцией полномочий. "Я не чувствую, что расширяю властные полномочия: я просто использую их так, как они и были задуманы", - подчеркнул Трамп. Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли. "Мы теряли по 2 триллиона долларов в год на торговле - так нельзя. Рано или поздно кто-то должен был прийти и остановить это, потому что это неустойчиво", - добавил президент. По словам американского лидера, Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий. Кроме того, Трамп уточнил, что волатильность фондовых рынков отражает переходный период, но экономика "уже приносит огромные доходы" благодаря новым торговым мерам. В феврале американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
https://ria.ru/20250423/tramp-2012876341.html
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сша, дональд трамп, в мире, введение трампом пошлин на импорт
США, Дональд Трамп, В мире, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп заявил, что не стремится расширить полномочия президента

Трамп заявил, что не расширяет власть президента, а использует ее по назначению

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу, заявил, что не стремится расширить полномочия главы государства, а лишь реализует их в рамках заложенных конституцией полномочий.
"Я не чувствую, что расширяю властные полномочия: я просто использую их так, как они и были задуманы", - подчеркнул Трамп.
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Американский лидер отметил, что за первые 100 дней работы своей администрации добился значительных результатов, в том числе в сфере внешней торговли.
"Мы теряли по 2 триллиона долларов в год на торговле - так нельзя. Рано или поздно кто-то должен был прийти и остановить это, потому что это неустойчиво", - добавил президент.
По словам американского лидера, Соединенные Штаты "тащили другие страны на себе" и несли убытки из-за несправедливых торговых соглашений, но администрация изменила подход и начала взимать значительные пошлины: 25% на автомобили, сталь и алюминий.
Кроме того, Трамп уточнил, что волатильность фондовых рынков отражает переходный период, но экономика "уже приносит огромные доходы" благодаря новым торговым мерам.
В феврале американский лидер подписал указ о введении пошлин в размере 25% на все поставки в страну стали и алюминия.
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