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Трамп назвал переговоры по Украине очень хрупкими - РИА Новости, 25.04.2025
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16:29 25.04.2025 (обновлено: 16:34 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013457724.html
Трамп назвал переговоры по Украине очень хрупкими
Трамп назвал переговоры по Украине очень хрупкими - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп назвал переговоры по Украине очень хрупкими
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается РИА Новости, 25.04.2025
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается "очень хрупкой"."Я думаю, по России и Украине всё продвигается. Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко. И по Ирану, думаю, всё идет очень хорошо. Посмотрим, что будет", - сказал он журналистам перед вылетом с территории Белого дома.Трамп также вновь заявил, что всего происходящего можно было избежать."Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом, но он не смог этого сделать. И даже близко не подошел к решению", - добавил американский лидер.
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украина, сша, в мире, россия, дональд трамп
Украина, США, В мире, Россия, Дональд Трамп
Трамп назвал переговоры по Украине очень хрупкими

Трамп: переговоры по урегулированию на Украине продвигаются, есть надежда

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине продвигаются, однако ситуация на этом направлении по-прежнему остается "очень хрупкой".
"Я думаю, по России и Украине всё продвигается. Мы сохраняем надежду. Всё очень хрупко. И по Ирану, думаю, всё идет очень хорошо. Посмотрим, что будет", - сказал он журналистам перед вылетом с территории Белого дома.
Трамп также вновь заявил, что всего происходящего можно было избежать.
"Многие из этих вещей вообще не должны были случиться. Это должно было быть решено (экс-президентом США Джо - ред.) Байденом, но он не смог этого сделать. И даже близко не подошел к решению", - добавил американский лидер.
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УкраинаСШАВ миреРоссияДональд Трамп
 
 
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