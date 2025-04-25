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"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США - РИА Новости, 25.04.2025
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:55:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки от других государств, включая союзников, и пообещал восстановить её мощь и благосостояние. "Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части – другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно", – заявил Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу. Он подчеркнул, что США "терпят убытки на сотни миллиардов долларов" из-за торговли с Китаем и странами ЕС, добавив, что "в ряде случаев дружественные страны ведут себя хуже врагов". По его словам, это "неустойчивая модель" и результат политики его предшественника Джо Байдена, который "допустил опасный уровень зависимости". "Когда дело дойдёт до предела, вы увидите нечто, чего мир ещё не видел. Мы сделаем страну сильной, мощной и очень богатой", – пообещал Трамп.
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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, евросоюз
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США
Трамп: положение США неустойчиво, поскольку Штаты терпят убытки от других стран