https://ria.ru/20250425/tramp-2013446423.html

"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США

"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США - РИА Новости, 25.04.2025

"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США

Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:55:00+03:00

2025-04-25T15:55:00+03:00

2025-04-25T15:55:00+03:00

в мире

сша

китай

дональд трамп

джо байден

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/03/2009047160_0:90:2975:1763_1920x0_80_0_0_6023b529d66e8405614badaede29cf0f.jpg

ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки от других государств, включая союзников, и пообещал восстановить её мощь и благосостояние. "Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части – другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно", – заявил Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу. Он подчеркнул, что США "терпят убытки на сотни миллиардов долларов" из-за торговли с Китаем и странами ЕС, добавив, что "в ряде случаев дружественные страны ведут себя хуже врагов". По его словам, это "неустойчивая модель" и результат политики его предшественника Джо Байдена, который "допустил опасный уровень зависимости". "Когда дело дойдёт до предела, вы увидите нечто, чего мир ещё не видел. Мы сделаем страну сильной, мощной и очень богатой", – пообещал Трамп.

https://ria.ru/20250423/tramp-2012876341.html

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, евросоюз