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"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США - РИА Новости, 25.04.2025
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15:55 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013446423.html
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США - РИА Новости, 25.04.2025
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США
Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки РИА Новости, 25.04.2025
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки от других государств, включая союзников, и пообещал восстановить её мощь и благосостояние. "Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части – другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно", – заявил Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу. Он подчеркнул, что США "терпят убытки на сотни миллиардов долларов" из-за торговли с Китаем и странами ЕС, добавив, что "в ряде случаев дружественные страны ведут себя хуже врагов". По его словам, это "неустойчивая модель" и результат политики его предшественника Джо Байдена, который "допустил опасный уровень зависимости". "Когда дело дойдёт до предела, вы увидите нечто, чего мир ещё не видел. Мы сделаем страну сильной, мощной и очень богатой", – пообещал Трамп.
https://ria.ru/20250423/tramp-2012876341.html
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в мире, сша, китай, дональд трамп, джо байден, евросоюз
В мире, США, Китай, Дональд Трамп, Джо Байден, Евросоюз
"Рвут на части". Трамп обвинил другие страны в неустойчивости США

Трамп: положение США неустойчиво, поскольку Штаты терпят убытки от других стран

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее положение Соединённых Штатов является неустойчивым, поскольку страна, по его словам, терпит колоссальные убытки от других государств, включая союзников, и пообещал восстановить её мощь и благосостояние.
"Сейчас наша страна неустойчива. Нас рвут на части – другие страны, другие армии, другие люди. Мы защищаем государства бесплатно или почти бесплатно, и так быть не должно", – заявил Трамп в интервью журналу Time, опубликованном в пятницу.
Он подчеркнул, что США "терпят убытки на сотни миллиардов долларов" из-за торговли с Китаем и странами ЕС, добавив, что "в ряде случаев дружественные страны ведут себя хуже врагов". По его словам, это "неустойчивая модель" и результат политики его предшественника Джо Байдена, который "допустил опасный уровень зависимости".
"Когда дело дойдёт до предела, вы увидите нечто, чего мир ещё не видел. Мы сделаем страну сильной, мощной и очень богатой", – пообещал Трамп.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2025
Эксперт назвал задачу Трампа в роли президента США
23 апреля, 07:48
 
В миреСШАКитайДональд ТрампДжо БайденЕвросоюз
 
 
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