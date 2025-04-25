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Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном - РИА Новости, 25.04.2025
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15:04 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013424251.html
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:04:00+03:00
2025-04-25T15:04:00+03:00
в мире
сша
израиль
вашингтон (штат)
дональд трамп
биньямин нетаньяху
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Нет", — ответил Трамп на вопрос, опасается ли он, что Нетаньяху может втянуть США в вооруженный конфликт. Ранее агентство Рейтер 19 апреля сообщало, что за прошедшие месяцы Израиль представил администрации Трампа ряд предложений по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, в том числе с применением авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Израиль предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками называется конец весны-лето.
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сша
израиль
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном

Трамп не беспокоится, что Нетаньяху втянет США в войну с Ираном

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.
"Нет", — ответил Трамп на вопрос, опасается ли он, что Нетаньяху может втянуть США в вооруженный конфликт.
Ранее агентство Рейтер 19 апреля сообщало, что за прошедшие месяцы Израиль представил администрации Трампа ряд предложений по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, в том числе с применением авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Израиль предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками называется конец весны-лето.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки
Вчера, 13:55
 
В миреСШАИзраильВашингтон (штат)Дональд ТрампБиньямин Нетаньяху
 
 
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