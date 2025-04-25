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Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T15:04:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Нет", — ответил Трамп на вопрос, опасается ли он, что Нетаньяху может втянуть США в вооруженный конфликт. Ранее агентство Рейтер 19 апреля сообщало, что за прошедшие месяцы Израиль представил администрации Трампа ряд предложений по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, в том числе с применением авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Израиль предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками называется конец весны-лето.
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в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху
В мире, США, Израиль, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Биньямин Нетаньяху
Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном
Трамп не беспокоится, что Нетаньяху втянет США в войну с Ираном