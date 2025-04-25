https://ria.ru/20250425/tramp-2013424251.html

Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном

Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп заявил, что не опасается втягивания США в войну с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T15:04:00+03:00

2025-04-25T15:04:00+03:00

2025-04-25T15:04:00+03:00

в мире

сша

израиль

вашингтон (штат)

дональд трамп

биньямин нетаньяху

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/05/1997487226_260:26:2802:1456_1920x0_80_0_0_9a9ef0173ff2afb1511e32653ceb7f84.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости/Прайм. Президент США Дональд Трамп заявил в интервью журналу Time, что не испытывает беспокойства по поводу возможного втягивания Вашингтоном в войну с Ираном со стороны премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. "Нет", — ответил Трамп на вопрос, опасается ли он, что Нетаньяху может втянуть США в вооруженный конфликт. Ранее агентство Рейтер 19 апреля сообщало, что за прошедшие месяцы Израиль представил администрации Трампа ряд предложений по операциям против иранских ядерных объектов различной интенсивности, в том числе с применением авиаударов и спецназа. Частично эти планы повторяют те, что Израиль предлагал экс-президенту США Джо Байдену. Возможными сроками называется конец весны-лето.

https://ria.ru/20250425/iran-2013400947.html

сша

израиль

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, израиль, вашингтон (штат), дональд трамп, биньямин нетаньяху