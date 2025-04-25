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Трамп назвал первые сто дней своего второго срока очень успешными
Трамп назвал первые сто дней своего второго срока очень успешными - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп назвал первые сто дней своего второго срока очень успешными
Президент США Дональд Трамп заявил, что считает первые 100 дней своего второго срока в Белом доме крайне успешными. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:40:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что считает первые 100 дней своего второго срока в Белом доме крайне успешными. "Я считаю, что у нас были очень успешные первые 100 дней президентства. Люди писали, что это был лучший первый месяц, лучший второй месяц — и действительно лучший третий месяц. Но это станет понятно не сразу, потому что на переход требуется немного времени", — отметил Трамп в интервью журналу Time. Отвечая на вопрос о расширении полномочий президента, Трамп заявил, что лишь использует власть так, как она "изначально была задумана". Днем ранее данные опросов портала Decision Desk HQ и газеты Hill показали, что рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до самого низкого уровня с момента начала его второго срока на фоне экономических трудностей и общественной критики. А в среду опрос агентства Рейтер и компании Ipsos показал, что лишь 37% американцев одобряют действия президента США Дональда Трампа в сфере экономики. В январе 2025 года прошла инаугурация Трампа, он стал 47-м президентом Соединенных Штатов.
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в мире, сша, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп назвал первые сто дней своего второго срока очень успешными
Трамп назвал первые сто дней второго срока на посту президента США успешными