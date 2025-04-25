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Трамп: Эр-Рияд примкнет к соглашениям по нормализации отношений с Израилем
Трамп: Эр-Рияд примкнет к соглашениям по нормализации отношений с Израилем - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп: Эр-Рияд примкнет к соглашениям по нормализации отношений с Израилем
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что, по его мнению, Саудовская Аравия присоединится к "соглашениям Авраама" - соглашениям по... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:23:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что, по его мнению, Саудовская Аравия присоединится к "соглашениям Авраама" - соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем. "У нас было четыре страны (в соглашениях Авраама - ред.), все было готово. Мы уже были готовы все завершить. Теперь мы собираемся начать все сначала. Соглашения Авраама - это огромный успех... Я думаю, что Саудовская Аравия присоединится к соглашениям", - заявил Трамп. США начали процесс нормализации отношений между Израилем и арабскими странами в 2020 году, когда были заключены "Соглашения Авраама" с Объединенными Арабскими Эмиратами, Бахрейном и Суданом. Однако Судан в 2021 году лишь поддержал соглашения на словах, поскольку из-за внутренних разногласий между правительством и военными полноценное сотрудничество так и не состоялось. В августе 2023 года Вашингтон и Эр-Рияд согласовали план нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем. Однако переговоры были заморожены после начала вооруженного конфликта между Израилем и ХАМАС в октябре 2023 года.
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в мире, израиль, саудовская аравия, сша, дональд трамп, хамас, эр-рияд (город)
В мире, Израиль, Саудовская Аравия, США, Дональд Трамп, ХАМАС, Эр-Рияд (город)
Трамп: Эр-Рияд примкнет к соглашениям по нормализации отношений с Израилем
Трамп заявил, что Саудовская Аравия присоединится к "соглашениям Авраама"