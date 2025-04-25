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Трамп надеется, что США смогут договориться с Ираном без нападения - РИА Новости, 25.04.2025
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14:05 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013404668.html
Трамп надеется, что США смогут договориться с Ираном без нападения
Трамп надеется, что США смогут договориться с Ираном без нападения - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп надеется, что США смогут договориться с Ираном без нападения
Президент США Дональд Трамп надеется, что сможет достичь сделки с Тегераном по иранской ядерной программе без нападения, но допустил, что Соединенным Штатам... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:05:00+03:00
2025-04-25T14:05:00+03:00
в мире
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тегеран (город)
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что сможет достичь сделки с Тегераном по иранской ядерной программе без нападения, но допустил, что Соединенным Штатам придется атаковать Иран, чтобы он не получил ядерное оружие. "Я думаю, что мы можем договориться без нападения. Я надеюсь, что сможем. Возможно, нам придется напасать, потому нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие", - заявил Трамп в интервью журналу Time. Президент США подчеркнул, что он предпочитает сделку, а не "сброс бомб".
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в мире, сша, иран, тегеран (город), дональд трамп
В мире, США, Иран, Тегеран (город), Дональд Трамп
Трамп надеется, что США смогут договориться с Ираном без нападения

Трамп надеется на заключение сделки с Ираном по ядерной программе без нападения

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп надеется, что сможет достичь сделки с Тегераном по иранской ядерной программе без нападения, но допустил, что Соединенным Штатам придется атаковать Иран, чтобы он не получил ядерное оружие.
"Я думаю, что мы можем договориться без нападения. Я надеюсь, что сможем. Возможно, нам придется напасать, потому нельзя допустить, чтобы у Ирана было ядерное оружие", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Президент США подчеркнул, что он предпочитает сделку, а не "сброс бомб".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Трамп допустил, что США поддержат атаку Израиля на Иран при срыве сделки
Вчера, 13:55
 
В миреСШАИранТегеран (город)Дональд Трамп
 
 
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