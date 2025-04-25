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Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 25.04.2025
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14:01 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013403545.html
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них". РИА Новости, 25.04.2025
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них". "Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html
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сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок

Трамп заявил, что есть лазейки для возможности баллотироваться на третий срок

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них".
"Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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