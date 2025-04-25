https://ria.ru/20250425/tramp-2013403545.html
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок
Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них". РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T14:01:00+03:00
2025-04-25T14:01:00+03:00
2025-04-25T14:01:00+03:00
сша
дональд трамп
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_77939d1627a7b319d772d2b24846e4f6.jpg
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них". "Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/06/1976592724_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_423973d0e7f361e70480cf69769ff55e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, в мире
США, Дональд Трамп, В мире
Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок
Трамп заявил, что есть лазейки для возможности баллотироваться на третий срок