https://ria.ru/20250425/tramp-2013403545.html

Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок

Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп ответил на вопрос о возможности баллотироваться на третий срок

Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них". РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что знает о "лазейках" для возможности баллотироваться на третий президентский срок, но "не верит в них". "Я бы предпочел не обсуждать это сейчас, но, как вы знаете, есть некоторые лазейки, которые обсуждались и которые хорошо известны. Но я не верю в лазейки. Не верю в их использование", - заявил Трамп в интервью журналу Time.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013400003.html

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сша, дональд трамп, в мире