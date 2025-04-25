https://ria.ru/20250425/tramp-2013401554.html

Трамп рассматривает возможность ведения дел с Украиной и Россией

Трамп рассматривает возможность ведения дел с Украиной и Россией - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп рассматривает возможность ведения дел с Украиной и Россией

Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:57:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что в случае достижения соглашения между Москвой и Киевом рассматривает возможность для США ведения дел с Украиной и Россией. "Если сделка состоится, то я могу представить, что мы будем вести дела с Украиной и с Россией", - сказал Трамп в интервью американскому журналу Time.

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в мире, сша, украина, москва, дональд трамп