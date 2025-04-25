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Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана - РИА Новости, 25.04.2025
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13:52 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013400204.html
Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана
Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана
Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что открыт ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером ИРИ Али Хаменеи. РИА Новости, 25.04.2025
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в мире
сша
иран
дональд трамп
масуд пезешкиан
али хаменеи
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что открыт ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером ИРИ Али Хаменеи. "Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.
https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html
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в мире, сша, иран, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи
В мире, США, Иран, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, Али Хаменеи
Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана

Трамп заявил, что открыт ко встрече с Пезешкианом и Хаменеи

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что открыт ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером ИРИ Али Хаменеи.
"Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.
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В миреСШАИранДональд ТрампМасуд ПезешкианАли Хаменеи
 
 
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