https://ria.ru/20250425/tramp-2013400204.html

Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана

Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп заявил, что открыт ко встрече с руководством Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что открыт ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером ИРИ Али Хаменеи. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:52:00+03:00

2025-04-25T13:52:00+03:00

2025-04-25T13:52:00+03:00

в мире

сша

иран

дональд трамп

масуд пезешкиан

али хаменеи

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МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что открыт ко встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и верховным лидером ИРИ Али Хаменеи. "Конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250424/iran-2013170218.html

сша

иран

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в мире, сша, иран, дональд трамп, масуд пезешкиан, али хаменеи