https://ria.ru/20250425/tramp-2013398808.html

Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией

Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, ведет ли переговоры с Россией по темам, не связанным с Украиной. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:49:00+03:00

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2025-04-25T13:49:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, ведет ли переговоры с Россией по темам, не связанным с Украиной. "Нет", - заявил Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с Россией по вопросам, кроме Украины.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013394559.html

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россия, украина, сша, дональд трамп, в мире