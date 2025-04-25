https://ria.ru/20250425/tramp-2013398808.html
Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией
Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией
Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, ведет ли переговоры с Россией по темам, не связанным с Украиной. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:49:00+03:00
2025-04-25T13:49:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отрицательно ответил на вопрос о том, ведет ли переговоры с Россией по темам, не связанным с Украиной. "Нет", - заявил Трамп в интервью журналу Time, отвечая на вопрос, ведет ли переговоры с Россией по вопросам, кроме Украины.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013394559.html
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россия, украина, сша, дональд трамп, в мире
Россия, Украина, США, Дональд Трамп, В мире
Трамп раскрыл подробности о переговорах с Россией
Трамп заявил , что не ведет переговоры с РФ по темам, не связанным с Украиной