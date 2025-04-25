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Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
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13:39 25.04.2025 (обновлено: 14:12 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013397114.html
Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп
Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко". РИА Новости, 25.04.2025
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в мире
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко". "Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Президент США подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин пойдет на заключение мира на Украине, хотя и предпочел бы сделать это иным путем.
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в мире, сша, украина, дональд трамп
В мире, США, Украина, Дональд Трамп
Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп

Трамп: переговоры по Украине проходят хорошо, мы близки к заключению соглашения

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко".
"Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Президент США подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин пойдет на заключение мира на Украине, хотя и предпочел бы сделать это иным путем.
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