https://ria.ru/20250425/tramp-2013397114.html

Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп

Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025

Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко". РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:39:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, достижение соглашения "очень близко". "Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения", - заявил Трамп в интервью журналу Time.Президент США подчеркнул, что российский лидер Владимир Путин пойдет на заключение мира на Украине, хотя и предпочел бы сделать это иным путем.

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в мире, сша, украина, дональд трамп