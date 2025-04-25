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Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
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13:31 25.04.2025 (обновлено: 13:42 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013394559.html
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.04.2025
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россия
владимир зеленский
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине."Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
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россия, владимир зеленский, сша, украина, дональд трамп, в мире
Россия, Владимир Зеленский, США, Украина, Дональд Трамп, В мире
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп

Трамп: Зеленский понимает, что Крым останется в составе России

© AP Photo / Efrem LukatskyВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.
"Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Переговоры по урегулированию на Украине проходят хорошо, заявил Трамп
Вчера, 13:39
 
РоссияВладимир ЗеленскийСШАУкраинаДональд ТрампВ мире
 
 
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