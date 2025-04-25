https://ria.ru/20250425/tramp-2013394559.html
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025
Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:31:00+03:00
2025-04-25T13:31:00+03:00
2025-04-25T13:42:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине."Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
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Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп
Трамп: Зеленский понимает, что Крым останется в составе России