https://ria.ru/20250425/tramp-2013394559.html

Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп

Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп - РИА Новости, 25.04.2025

Зеленский понимает, что Крым останется в составе России, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:31:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский понимает, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине."Крым останется с Россией. И Зеленский понимает это, и все понимают, что он с ними уже давно", - заявил Трамп в интервью журналу Time.

https://ria.ru/20250425/tramp-2013397114.html

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россия, владимир зеленский, сша, украина, дональд трамп, в мире