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В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:29 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013375702.html
В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине
В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.04.2025
В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом, пишет CNN со ссылкой на источники. "В частном порядке сказал... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:29:00+03:00
2025-04-25T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
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дональд трамп
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом, пишет CNN со ссылкой на источники. "В частном порядке сказал (Трамп - Прим.ред) советникам, что посредничество в заключении сделки оказалось сложнее, чем он ожидал", — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава Белого дома часто упоминает о том, что характер личных взаимоотношений между сторонами осложняет переговоры. На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20250425/dubinskiy-2013327086.html
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в мире, украина, дональд трамп, россия, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дональд Трамп, Россия, США
В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине

CNN: Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом, пишет CNN со ссылкой на источники.

"В частном порядке сказал (Трамп - Прим.ред) советникам, что посредничество в заключении сделки оказалось сложнее, чем он ожидал", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что глава Белого дома часто упоминает о том, что характер личных взаимоотношений между сторонами осложняет переговоры.

На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаДональд ТрампРоссияСША
 
 
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