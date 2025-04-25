https://ria.ru/20250425/tramp-2013375702.html

В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине

В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине - РИА Новости, 25.04.2025

В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом, пишет CNN со ссылкой на источники. "В частном порядке сказал... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T12:29:00+03:00

2025-04-25T12:29:00+03:00

2025-04-25T12:29:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дональд трамп

россия

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/18/2013177130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0a1627a628df68bb06c5b5872704c6c.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом, пишет CNN со ссылкой на источники. "В частном порядке сказал (Трамп - Прим.ред) советникам, что посредничество в заключении сделки оказалось сложнее, чем он ожидал", — говорится в публикации. В статье отмечается, что глава Белого дома часто упоминает о том, что характер личных взаимоотношений между сторонами осложняет переговоры. На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года. Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20250425/dubinskiy-2013327086.html

https://ria.ru/20250425/mask-2013321425.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дональд трамп, россия, сша