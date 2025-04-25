В США раскрыли, что Трамп сказал своим советникам о конфликте на Украине
CNN: Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп разочарован, что его усилия по Украине пока не увенчались успехом, пишет CNN со ссылкой на источники.
"В частном порядке сказал (Трамп - Прим.ред) советникам, что посредничество в заключении сделки оказалось сложнее, чем он ожидал", — говорится в публикации.
"В частном порядке сказал (Трамп - Прим.ред) советникам, что посредничество в заключении сделки оказалось сложнее, чем он ожидал", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что глава Белого дома часто упоминает о том, что характер личных взаимоотношений между сторонами осложняет переговоры.
На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.
На этой неделе президент Соединенных Штатов обрушился с критикой на главу киевского режима за его позицию по Крыму. Американский лидер считает, что это вредит мирным переговорам с Россией. По словам главы Белого дома, ситуация на Украине плачевна, и Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Ранее глава киевского режима в интервью The Wall Street Journal заявил, что юридически не признает Крым российским, несмотря на подобное предложение от Белого дома для урегулирования конфликта.