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"Не получится": в США сделали резкое заявление о переговорах - РИА Новости, 25.04.2025
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07:14 25.04.2025 (обновлено: 10:10 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013316948.html
"Не получится": в США сделали резкое заявление о переговорах
"Не получится": в США сделали резкое заявление о переговорах - РИА Новости, 25.04.2025
"Не получится": в США сделали резкое заявление о переговорах
Президент США Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению украинского конфликта, заявил американский политолог Гилберт Доктороу РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T07:14:00+03:00
2025-04-25T10:10:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению украинского конфликта, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом, опубликованной в соцсети Х."Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как отказ Владимира Зеленского признать Крым российским повлияет на прогресс в заключении мирного соглашения.По словам эксперта, попытки американского лидера выступить посредником между Россией и Украиной не увенчались успехом. Все заявления о том, что стороны скоро придут к соглашению, — это ширма, пояснил он."Скорее всего, Трамп выйдет из этого, что будет самым умным поступком, который он может совершить. Потому что несовместимые позиции не получится сблизить", — резюмировал Доктороу.В среду глава Белого дома обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.Во вторник газета Washington Post писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
https://ria.ru/20250424/zelenskiy-2013094474.html
https://ria.ru/20250419/ukraina-2012238999.html
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в мире, украина, сша, россия, дональд трамп
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп
"Не получится": в США сделали резкое заявление о переговорах

Доктороу: лучшим решением Трампа по Украине будет выход из мирного процесса

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© РИА Новости / Юки Ивамура
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уже понял, что ему нужно выходить из переговоров по завершению украинского конфликта, заявил американский политолог Гилберт Доктороу в беседе с журналистом Джексоном Хинклом, опубликованной в соцсети Х.
«
"Я думаю, Трамп уже понял, что никакой сделки не будет, и он хочет вывести себя из этого", — сказал он, отвечая на вопрос о том, как отказ Владимира Зеленского признать Крым российским повлияет на прогресс в заключении мирного соглашения.
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По словам эксперта, попытки американского лидера выступить посредником между Россией и Украиной не увенчались успехом. Все заявления о том, что стороны скоро придут к соглашению, — это ширма, пояснил он.
"Скорее всего, Трамп выйдет из этого, что будет самым умным поступком, который он может совершить. Потому что несовместимые позиции не получится сблизить", — резюмировал Доктороу.
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В среду глава Белого дома обрушился с критикой на главу киевского режима из-за его отказа обсуждать уступку территорий, заявив, что его заявления относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, поэтому главе киевского режима необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.
Во вторник газета Washington Post писала, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.
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