Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы
Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы от имени других лиц
© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил Генеральному прокурору Пэм Бонди провести расследование по поводу якобы незаконных политических взносов, сделанных от имени других лиц, а также взносов, осуществлённых иностранными гражданами, сообщает пресс-служба Белого дома.
"В этой связи я (Дональд Трамп – ред.) прошу Генерального прокурора, действуя в сотрудничестве с министерством финансов, использовать все предоставленные законом полномочия для проведения расследования о незаконном использовании онлайн-платформ для сбора средств с целью внесения "нелегальных взносов" или иностранных пожертвований в пользу политических кандидатов и комитетов", – говорится в меморандуме, подписанном Трампом и распространенном пресс-службой Белого дома.
В соответствии с Федеральным законом США строго запрещается делать политические взносы от имени других лиц, а также принимать взносы от иностранных граждан.
В меморандуме также указано, что такие пожертвования могли быть сделаны с подставных счетов, возможно, с использованием подарочных карт или предоплаченных кредитных карт, с целью повлиять на результаты американских выборов.
Трамп поручил Генеральному прокурору предоставить результаты расследования через советника президента в течение 180 дней с момента публикации данного меморандума.