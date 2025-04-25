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Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы - РИА Новости, 25.04.2025
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02:52 25.04.2025
https://ria.ru/20250425/tramp-2013307946.html
Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы
Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы
Президент США Дональд Трамп поручил Генеральному прокурору Пэм Бонди провести расследование по поводу якобы незаконных политических взносов, сделанных от имени... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T02:52:00+03:00
2025-04-25T02:52:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил Генеральному прокурору Пэм Бонди провести расследование по поводу якобы незаконных политических взносов, сделанных от имени других лиц, а также взносов, осуществлённых иностранными гражданами, сообщает пресс-служба Белого дома. "В этой связи я (Дональд Трамп – ред.) прошу Генерального прокурора, действуя в сотрудничестве с министерством финансов, использовать все предоставленные законом полномочия для проведения расследования о незаконном использовании онлайн-платформ для сбора средств с целью внесения "нелегальных взносов" или иностранных пожертвований в пользу политических кандидатов и комитетов", – говорится в меморандуме, подписанном Трампом и распространенном пресс-службой Белого дома. В соответствии с Федеральным законом США строго запрещается делать политические взносы от имени других лиц, а также принимать взносы от иностранных граждан. В меморандуме также указано, что такие пожертвования могли быть сделаны с подставных счетов, возможно, с использованием подарочных карт или предоплаченных кредитных карт, с целью повлиять на результаты американских выборов. Трамп поручил Генеральному прокурору предоставить результаты расследования через советника президента в течение 180 дней с момента публикации данного меморандума.
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы

Трамп поручил расследовать незаконные политические взносы от имени других лиц

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп поручил Генеральному прокурору Пэм Бонди провести расследование по поводу якобы незаконных политических взносов, сделанных от имени других лиц, а также взносов, осуществлённых иностранными гражданами, сообщает пресс-служба Белого дома.
"В этой связи я (Дональд Трамп – ред.) прошу Генерального прокурора, действуя в сотрудничестве с министерством финансов, использовать все предоставленные законом полномочия для проведения расследования о незаконном использовании онлайн-платформ для сбора средств с целью внесения "нелегальных взносов" или иностранных пожертвований в пользу политических кандидатов и комитетов", – говорится в меморандуме, подписанном Трампом и распространенном пресс-службой Белого дома.
В соответствии с Федеральным законом США строго запрещается делать политические взносы от имени других лиц, а также принимать взносы от иностранных граждан.
В меморандуме также указано, что такие пожертвования могли быть сделаны с подставных счетов, возможно, с использованием подарочных карт или предоплаченных кредитных карт, с целью повлиять на результаты американских выборов.
Трамп поручил Генеральному прокурору предоставить результаты расследования через советника президента в течение 180 дней с момента публикации данного меморандума.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.02.2025
В США миллионы долларов уходят на фейковых долгожителей, заявил Трамп
23 февраля, 00:28
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
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