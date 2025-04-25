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Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
01:35 25.04.2025 (обновлено: 01:47 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp-2013305628.html
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта - РИА Новости, 25.04.2025
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.04.2025
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в мире
дональд трамп
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
специальная военная операция на украине
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS."Президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины этой ситуации", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.Глава МИД РФ отметил, что Трамп понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО.Контакты с американской стороной по Украине продолжаются, заявил Лавров, отвечая на вопрос, состоится ли в пятницу встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, о которой сообщалось ранее, и можно ли ожидать достижения сделки по Украине на этой неделе.
https://ria.ru/20250425/sojuzniki-2013301879.html
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в мире, дональд трамп, россия, украина, сша, сергей лавров, нато
В мире, Дональд Трамп, Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, Специальная военная операция на Украине
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта

Лавров: Трамп понимает необходимость устранения причин украинского конфликта

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS.
"Президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины этой ситуации", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.
Глава МИД РФ отметил, что Трамп понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО.
Контакты с американской стороной по Украине продолжаются, заявил Лавров, отвечая на вопрос, состоится ли в пятницу встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, о которой сообщалось ранее, и можно ли ожидать достижения сделки по Украине на этой неделе.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
Союзники США обеспокоены требованиями Трампа к Киеву, передает CNN
00:50
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДональд ТрампРоссияУкраинаСШАСергей ЛавровНАТО
 
 
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