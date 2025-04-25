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Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта - РИА Новости, 25.04.2025
Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта
Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T01:35:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, вероятно, единственный лидер в мире, кто признает коренные причины украинского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью телеканалу CBS."Президент США, вероятно, единственный лидер на Земле, кто признает необходимость ответить на коренные причины этой ситуации", - сказал Лавров в интервью телеканалу CBS.Глава МИД РФ отметил, что Трамп понимает ошибочность попыток втянуть Украину в НАТО.Контакты с американской стороной по Украине продолжаются, заявил Лавров, отвечая на вопрос, состоится ли в пятницу встреча президента РФ Владимира Путина со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, о которой сообщалось ранее, и можно ли ожидать достижения сделки по Украине на этой неделе.
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Лавров заявил о признании Трампом коренных причин украинского конфликта
Лавров: Трамп понимает необходимость устранения причин украинского конфликта