https://ria.ru/20250425/tramp--2013393827.html

Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией

Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией - РИА Новости, 25.04.2025

Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией

Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T13:30:00+03:00

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2025-04-25T13:35:00+03:00

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО."Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", - заявил Трамп в интервью журналу Time.

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украина, россия, нато, дональд трамп, в мире, сша