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Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией - РИА Новости, 25.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:30 25.04.2025 (обновлено: 13:35 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/tramp--2013393827.html
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:30:00+03:00
2025-04-25T13:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
нато
дональд трамп
в мире
сша
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО."Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
https://ria.ru/20250425/tramp-2013394559.html
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украина, россия, нато, дональд трамп, в мире, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, НАТО, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией

Президент США Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с РФ

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп . Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО.
"Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 25.04.2025
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Вчера, 13:31
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияНАТОДональд ТрампВ миреСША
 
 
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