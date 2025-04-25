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Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией - РИА Новости, 25.04.2025
Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией
Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T13:30:00+03:00
2025-04-25T13:30:00+03:00
2025-04-25T13:35:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обвинил Киев в развязывании конфликта с РФ, по его мнению, причиной конфликта стало то, что Украина начала говорить о вступлении в НАТО."Думаю, что конфликт начался, когда они (украинские власти - ред.) начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы", - заявил Трамп в интервью журналу Time.
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Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией
Президент США Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с РФ