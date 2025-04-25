https://ria.ru/20250425/teatr-2013332462.html

В Новосибирске экс-директор театра получил условный срок за растрату

В Новосибирске экс-директор театра получил условный срок за растрату - РИА Новости, 25.04.2025

В Новосибирске экс-директор театра получил условный срок за растрату

Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к пяти годам условно экс-главу новосибирского театра "Красный факел", отца театрального режиссера Тимофея... РИА Новости, 25.04.2025

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НОВОСИБИРСК, 25 апр – РИА Новости. Железнодорожный райсуд Новосибирска приговорил к пяти годам условно экс-главу новосибирского театра "Красный факел", отца театрального режиссера Тимофея Кулябина - Александра, который обвинялся в превышении полномочий и растрате, сообщает в пятницу прокуратура Новосибирской области. "Суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком пять лет условно с испытательным сроком четыре года, со штрафом в размере 300 тысяч рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с организацией культурно-развлекательных мероприятий на срок два года", - говорится в сообщении. Александра Кулябина признали виновным по пункту "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), частям 3 и 4 статьи 160 УК РФ (присвоение и растрата). "Судом установлено, что подсудимый в декабре 2014 года назначил своего сына на должность главного режиссера театра и, выходя за пределы своих полномочий, действуя из корыстных побуждений, в нарушение действующего законодательства без согласования с наблюдательным советом театра, будучи заинтересованным лицом, незаконно включил в трудовой договор обязанность учреждения ежемесячно выплачивать последнему "контрактную надбавку" в сумме 88,6 тысячи рублей. При этом, подобная надбавка не предусмотрена системой оплаты труда и отсутствовала у других сотрудников театра, в том числе заслуженных деятелей культуры", - сообщили в прокуратуре. По данным ведомства, за период трудоустройства Тимофею Кулябину неправомерно начислено и за счет бюджетных средств излишне выплачено вознаграждение в сумме свыше 5 миллионов рублей. "В результате проверки контрольным управлением Новосибирской области в 2018 году выявлен факт неправомерного распоряжения подсудимым в пользу сына бюджетными денежными средствами, в том числе за счет субсидии, выделенной театру на выполнение государственного задания", - отметили в прокуратуре. Проверка установила подлежащую возврату подсудимым в бюджет за счет собственных средств сумму в размере 1,7 миллиона рублей, которую он в результате растраты вернул в бюджет за счет денежных средств театра и продолжил за счет этих же средств незаконно выплачивать своему сыну "контрактную надбавку". Кроме того, Александр Кулябин, будучи директором театра, присвоил себе моноблок, остаточная стоимость которого составила 25 тысяч рублей, добавили в прокуратуре.

https://ria.ru/20250421/vasilev-2012580745.html

https://ria.ru/20250416/smirnov-2011671237.html

https://ria.ru/20250324/ivanov-2006925957.html

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происшествия, новосибирская область, россия, новосибирск, тимофей кулябин