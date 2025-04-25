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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
18:16 25.04.2025 (обновлено: 18:40 25.04.2025)
https://ria.ru/20250425/svo-2013487674.html
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник
Бойцы группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовом... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T18:16:00+03:00
2025-04-25T18:40:00+03:00
россия
сумская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы рф
безопасность
дмитрий песков
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КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве."Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены", — сказал собеседник агентства. По его данным, речь идет о территории Сумской области и командном пункте 47-й ОМБр ВСУ. Российские военные нанесли удар с помощью ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-М".Потери противника составили 18 единиц техники и 75 человек личного состава, в том числе более 20 украинских офицеров, уточнили источник.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250425/tsekh-2013346229.html
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Уничтожение командного пункта 47-й бригады ВСУ в Сумской области
Российские военнослужащие группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт 47-й бригады ВСУ в Сумской области. Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, ликвидированы 75 украинских военных, включая 20 офицеров, а также 18 единиц техники.
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россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков
Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Украина, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Дмитрий Песков
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник

ВС РФ уничтожили командный пункт 47-й ОМБр ВСУ в Сумской области

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КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве.
"Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены", — сказал собеседник агентства.
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По его данным, речь идет о территории Сумской области и командном пункте 47-й ОМБр ВСУ. Российские военные нанесли удар с помощью ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-М".
Потери противника составили 18 единиц техники и 75 человек личного состава, в том числе более 20 украинских офицеров, уточнили источник.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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