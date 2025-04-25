https://ria.ru/20250425/svo-2013487674.html

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник - РИА Новости, 25.04.2025

ВС России уничтожили командный пункт ВСУ, сообщил источник

Бойцы группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовом... РИА Новости, 25.04.2025

2025-04-25T18:16:00+03:00

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КУРСК, 25 апр — РИА Новости. Бойцы группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт ВСУ в Сумской области, сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве."Курские пограничники в ходе воздушной разведки выявили большое скопление техники противника на территории Украины. Во взаимодействии с ВС России цели уничтожены", — сказал собеседник агентства. По его данным, речь идет о территории Сумской области и командном пункте 47-й ОМБр ВСУ. Российские военные нанесли удар с помощью ОТРК "Искандер" и РСЗО "Торнадо-М".Потери противника составили 18 единиц техники и 75 человек личного состава, в том числе более 20 украинских офицеров, уточнили источник.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не наносит удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250425/tsekh-2013346229.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Уничтожение командного пункта 47-й бригады ВСУ в Сумской области Российские военнослужащие группировки войск "Север" совместно с курскими пограничниками уничтожили командный пункт 47-й бригады ВСУ в Сумской области. Как сообщил РИА Новости источник в силовом ведомстве, ликвидированы 75 украинских военных, включая 20 офицеров, а также 18 единиц техники. 2025-04-25T18:16 true PT1M08S

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россия, сумская область, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, безопасность, дмитрий песков