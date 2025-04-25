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Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.04.2025
Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 500 военных Украины, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 41 автомобиль, 10... РИА Новости, 25.04.2025
2025-04-25T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 500 военных Украины, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции. Уничтожены 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, турция, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Турция, Украина, В мире
Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции
ВСУ потеряли свыше 505 военных в зоне действий "Днепра" за неделю