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Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 25.04.2025

Бойцы "Днепра" заняли более выгодные рубежи и позиции

Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 500 военных Украины, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 41 автомобиль, 10... РИА Новости, 25.04.2025

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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Днепр" уничтожили за неделю более 500 военных Украины, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции, 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов, сообщило в пятницу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, двух артиллерийских бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 505 военнослужащих, танк, бронеавтомобиль Kirpi производства Турции. Уничтожены 41 автомобиль, 10 орудий полевой артиллерии, 18 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также девять складов боеприпасов", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, турция, украина, в мире